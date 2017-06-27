27 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

27.06.2017, вторник

С 09:00 до 17:00 в Областном центре реабилитации инвалидов (ул. Белинского, 173а, корпус №2, большой спортивный зал) состоится практический семинар «Особенности физической реабилитации, занятий физкультурой и спортом для детей и подростков с РАС». Мероприятие, организованное автономной некоммерческой организацией «Открытый город», проводится для учителей физкультуры, тренеров, инструкторов по АФК и родителей детей с расстройствами аутистического спектра.

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное заседание областного парламента. Депутаты планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений в областной бюджет, ряд других законопроектов.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание думы. С отчетом о деятельности администрации города за 2016 год перед депутатами выступит глава администрации Александр Якоб.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная безопасности детского отдыха и итогам первой смены оздоровительных лагерей. Начальник отдела организации оздоровительной кампании и межведомственного взаимодействия в социально-воспитательной сфере министерства общего и профессионального образования Свердловской области Сергей Карсканов, начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Римма Бобина и начальник отдела надзора за условиями обучения и воспитания Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева представят статистику и итоги работы первой смены детских оздоровительных лагерей, расскажут о наиболее распространенных нарушениях.

В 14:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная работе Технического университета УГМК и проекту «Инженериада». Первый заместитель министра образования Свердловской области Нина Журавлёва, директор Дворца молодёжи Константин Шевченко, директор института физики, технологии и экономики Уральского государственного педагогического университета, доктор педагогических наук, профессор Петр Зуев, директор Технического университета УГМК Евгений Караман и начальник управления по работе с персоналом УГМК Ольга Смирнова обсудят вопросы подготовки будущих инженеров, расскажут о методике развития познавательных интересов, конструкторских компетенций и технического мышления в предпрофильных, профильных и дополнительных классах, а также поделятся информацией о конкурсе для школьников.

В 15:00 в Екатеринбурге (перекресток улиц Блюхера и Уральской) состоится презентация малогабаритной вакуумной уборочной машины УКМ 2500. Оборудование произведено АО «Кургандормаш» и предназначено для круглогодичного использования. В мероприятии примут участие председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова и ее заместитель Владимир Капустин.

В 19:00 в Литературном квартале Екатеринбурга стартует летний фестиваль музыки под открытым небом Open Air Fest. Фестиваль продлится до 20 июля.

Екатеринбург. Другие новости 27.06.17

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