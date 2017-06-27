Дополнение к анонсам

Вторник, 27 июня 2017, 10:36 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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В 15:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) в рамках празднования Дня российской молодежи состоится торжественный прием главы администрации города Александра Якоба. На приеме будут вручены пять премий лучшим представителям молодежи города, будут награждены представители учреждений молодежной политики, средне-специальных и высших учебных заведений города.

Екатеринбург. Другие новости 27.06.17

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