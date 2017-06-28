28 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

28.06.2017, среда

В 10:00 врио губернатора региона Евгений Куйвашев проведет очередное заседание правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 15 этаж). Основным вопросом повестки заседания станет обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области. С докладом по этому вопросу выступит министр социальной политики Андрей Злоказов. Также будут представлены наработки областного центра реабилитации инвалидов и специальной библиотеки для слепых. Кроме того, на заседании планируется рассмотреть 14 проектов постановлений правительства. В частности, ожидается внесение изменений в госпрограмму «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года», а также уточнение порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

В 12:30 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 6 этаж, малый зал заседаний) состоится заседание совета Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль». Участие в заседании планируют принять председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы РФ Павел Крашенинников, председатель заксобрания Людмила Бабушкина, областные и муниципальные депутаты – члены регионального объединения.

В 15:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург – Москва – Симферополь – Санкт-Петербург – Новосибирск, посвященная празднованию 8 июля Дня семьи, любви и верности. Первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области, профессор Вадим Дубичев, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев расскажут о традициях и программе празднования на Урале. Генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Дмитрий Соловьев, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, вице-губернатор Владимирской области Михаил Колков, глава городского округа Муром Евгений Рычков и протоиерей Дмитрий Рощин расскажут о программе мероприятий в Москве и столице праздника Муроме. На связь из Симферополя выйдут руководитель общественной организации «Русское единство» Елена Аксенова, заместитель председателя Совета министров Республики Крым Алла Пашкунова и сенатор Ольга Ковитиди. В мероприятии в Санкт-Петербурге примут участие председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков и заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин.

В 16:00 в Екатеринбурге в школе № 102 (ул. Чайковского, 70) состоится торжественное подведение итогов общегородского смотра-конкурса на лучшую организацию питания обучающихся в 2016-2017 учебном году. В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 17:00 в Екатеринбурге в духовно-просветительском центре «Царский» (ул. Царская, 8) пройдет презентация «Православной энциклопедии Урала» и открытие совместной выставки авторов проекта – художника Алексея Ефремова и краеведа Николая Рундквиста.

С 19:00 до 21:30 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, 1 этаж, зал «Плейтроника», ауд. 101) состоится общественное обсуждение предварительной концепции благоустройства площади 1905 года, улицы Вайнера, улицы Февральской Революции, переулка Банковского, переулка Театрального и улицы Малышева. Во встрече примут участие представители консалтинговой компании КБ «Стрелка», архитектурного бюро «ОСА», архитектурного бюро In.Form и представители администрации города.

Екатеринбург. Другие новости 28.06.17

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