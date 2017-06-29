28 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

29.06.2017, четверг

В 09:30 в Екатеринбурге начнется пресс-тур на предприятия, получившие господдержку для начинающих бизнесменов (сбор в холле Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, ул. Восточная, 7д). В программе посещение производства часов авторской работы (г. Березовский, ул. Ленина, 56) и фирмы, создающей эксклюзивные подарки из ценных и экзотических пород дерева (Екатеринбург, ул. Краснодарская,15).

В 10:00 в Ельцин-ценре (ул. Бориса Ельцина, 3) стартует научно-практическая конференция, посвященная вопросам паллиативной помощи жителям Екатеринбурга. На мероприятии соберутся медики из Екатеринбурга, Самары, Москвы, Архангельска. Специалисты обсудят вопросы оценки экспертов ВОЗ развития паллиативной помощи в России и преемственности детской и взрослой служб паллиативной помощи, нутритивного (клинического, искусственного) питания и противоболевой поддержки. Кроме пленарных заседаний запланировано посещение отделения паллиативной медицинской помощи МБУ «ЦГБ № 2». Особый гость мероприятия – Фредерика де Грааф, психолог благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» (Москва) выступит с лекцией «Почему так важно осмысление страдания у неизлечимых больных и их родственников?".

В 10:15 в Екатеринбурге в заброшенном здании больницы скорой помощи в парке Зеленая Роща (ул. 8 Марта, 78, сбор со стороны сквера) региональное управление МЧС проведет командно-штабные учения по ликвидации условной чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом газа. Всего в учениях будут задействованы 85 человек, 17 единиц техники.

В 11:00 в Избирательной комиссии Свердловской области (Дом правительства, пл. Октябрьская, 1, 10 этаж) состоится подписание соглашения о взаимодействии между избирательной комиссией и МФЦ Свердловской области, в соответствии с которым многофункциональный центр станет одним из операторов по приему заявлений от граждан, желающих проголосовать на выборах губернатора по месту своего нахождения. После подписания соглашения на пресс-подходе председатель облизбиркома Валерий Чайников и директор областного МФЦ Наталья Лунегова ответят на вопросы журналистов. В том числе расскажут, как правильно реализовать избирательное право, справятся ли многофункциональные центры с нагрузкой, в чем отличие новой системы от системы открепительных удостоверений, поможет ли новый порядок избежать так называемых каруселей: как и кем будет контролироваться процесс перемещения избирателей и достаточна ли защита от двойного голосования.

В 18:30 в городском библиотечном информационном центре Екатеринбурга (ул. Антона Валека, 12) в рамках Года экологии преподаватель Института моды УрГАХУ, имиджмейкер, преподаватель теории имиджа и практик имидж-консалтинга, член Лиги профессиональных имиджмейкеров России Раиса Первова прочтет лекцию, посвященную природе и моде.

С 19:00 до 21:30 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, 1 этаж, зал «Плейтроника», ауд. 101) состоится общественное обсуждение предварительной концепции благоустройства набережной реки Исети (участок от улицы Куйбышева до ЦПКиО имени В.В. Маяковского), презентация концепции первой очереди благоустройства набережной (участок от улицы Малышева до улицы Куйбышева с изменениями, внесенными после встречи 16 мая). В обсуждении примут участие представители консалтинговой компании КБ «Стрелка», архитектурного бюро «ОСА», архитектурного бюро In.Form и представители администрации города.

Екатеринбург. Другие новости 28.06.17

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