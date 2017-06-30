30 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

30.06.2017, пятница

С 9:00 до 12:00 в Министерстве по управлению государственной имуществом Свердловской области (Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 2 подъезд, холл 1 этажа) состоится День оказания бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан. Специалисты проконсультируют людей, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, по вопросам оформления прав на земельные участки и в случае необходимости окажут методическую помощь в подготовке документов.

В 10:00 в Уральском государственном педагогическом университете (пр. Космонавтов, 26; электронный читальный зал Информационно-интеллектуального центра) состоится круглый стол «Профессиональное развитие и переподготовка педагога» в рамках Летней школы образовательного портала «Всероссийский Интернет-педсовет». Участники дискуссии обсудят перспективы профессиональной подготовки и переподготовки педагогических кадров, условия реализации национальной системы учительского роста и индивидуальные траектории профессионального развития педагогов. Первый проректор-проректор по учебной работе, руководитель стажировочной площадки по внедрению профстандарта педагога в УрГПУ Светлана Минюрова расскажет о профстандарте как механизме повышения качества работы педагога. Управление стратегии и информационной политики УрГПУ представит PR-проект «Современная школа» в виде лонгрида. Представитель Лиги образования Михаил Кушнир презентует доклад «Стереотипы в образовании».

В 10:00 в Екатеринбурге на озере Шарташ начнется пресс-тур по отбору проб воды, организованный Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области (сбор в 10:00 у Центра гигиены и эпидемиологии, ул. Мичурина, 91. Программа пресс-тура: с 10:00 до 11:00 – отбор проб воды в озере Шарташ; с 11:00 до 12:00 – проведение съемок в лаборатории контроля химических факторов центрального Екатеринбургского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

В 10:00 в Инновационном культурном центре (Первоуральск, ул. Ленина, 18б) состоится массовая высадка саженцев, аллея станет началом ИнноПарка. Деревья будут посажены рядом с исторической стеной Демидовской плотины. Мероприятие организовано в рамках экологической акции «НаВЫРОСТ», инициатором которой выступил Инновационный культурный центр, а также XVI Уральского фестиваля сплава «Чусовая России – 2017».

В 11:00 в Екатеринбурге состоится пресс-тур по восстанавливаемому собору Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе (ул. Кирова, 65, трамвайное кольцо). Настоятель храма протоиерей Евгений Попиченко проведет экскурсию по Успенскому собору, являющемуся объектом культурного наследия, расскажет о планах по его восстановлению, а также о масштабной работе по организации социального служения, центром которого сегодня является приход Успения Божией Матери.

В 11:00 начнется пресс-тур, посвященный ходу подготовки к Сабантую (территория загородного клуба «Белая лошадь», село Кадниково Сысертского городского округа). Журналисты смогут увидеть, как идет тренировка лошадей перед скачками, организаторы также продолжат устанавливать национальные подворья, привезут все необходимые национальные атрибуты, украсят подворья в соответствии с тематикой мероприятия.

В 11:00 в Шалинском районе Свердловской области стартует деловая программа Уральского фестиваля-сплава «Чусовая России – 2017». В мероприятиях примет участие первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. В 11:00 в селе Чусовое Шалинского района (ул. Малышева, 2) начнет работу пленарное заседание «Взаимодействие власти, бизнеса и общества при реализации проекта по туристическому обустройству Чусовой», на котором обсудят вопросы улучшения туристической инфраструктуры и экологической безопасности, перспектив развития туристического кластера «Река Чусовая». Затем Алексей Орлов осмотрит площадку фестиваля и посетит музей, организованный в здании общеобразовательной школы. В 14:00 заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев примет участие в заседании областного депутатского совета, посвященного реализации регионального партийного проекта «Чистая вода», который пройдет в администрации Шалинского городского округа (п.г.т. Шаля, ул. Орджоникидзе, 5). В этот же день в (ориентировочно в 15:30) Вячеслав Тюменцев вместе с депутатом законодательного собрания области Еленой Чечуновой проинспектирует ход капитального ремонта Шалинского гидротехнического сооружения – Сылвинский гидроузел на реке Сылва в с. Сылва, капитальный ремонт которого завершится в 2017 году.

В 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (ул. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Всероссийский фестиваль уличного искусства «Стенограффия» открывается в Екатеринбурге: какие граффити появятся на улицах города? Где увидеть первое на Урале граффити для слепых? Видеоигры на фасадах зданий, городские экскурсии, восьмиэтажная фотовыставка – в каких новых форматах смогут поучаствовать горожане? На эти и другие вопросы ответят: Константин Рахманов, сооснователь и руководитель фестиваля «Стенограффия»; Андрей Колоколов, арт-директор агентства Streetart, сооснователь и идеолог фестиваля «Стенограффия»; Никита Nomerz, художник (Нижний Новгород); Алексей Шахов, волонтер фестиваля «Стенограффия», редактор «Дневника волонтеров», ведущий экскурсий по стрит-арт объектам Екатеринбурга; Мария Ермакова, директор МБУ «Столица Урала».

В 12:00 на территории малоистокского лесопарка (пос. Кольцово, вход с ул. Реактивная, 33) состоится слет-конкурс туристических клубов, созданных в рамках работы Школ пожилого возраста при учреждениях социального обслуживания населения Екатеринбурга. В слете примут участие туристы старшего возраста и граждане с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие приурочено к Году экологии.

Екатеринбург. Другие новости 29.06.17

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