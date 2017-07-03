3 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

03.07.2017, понедельник

В 13:00 в Екатеринбурге в пресс-центре «Атриум палас отеля» (ул. Куйбышева, 44, 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная закрытию региональной программы XIII Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова и гастролям Джеймса Тьере со спектаклем «Лягушка была права» (Франция). Участие в ней примут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, руководитель актерской группы «Компания майского жука», актер, режиссёр Джеймс Тьерре, генеральный директор Свердловского академического театра драмы Алексей Бадаев, директор арт-холдинга «Ангажемент», официального представителя фестиваля им. А. П. Чехова на Урале, Татьяна Самойлова.

Екатеринбург. Другие новости 02.07.17

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