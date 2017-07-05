5 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

05.07.2017, среда

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев посетит городской округ Богданович. Глава региона примет участие в открытии Богдановичского мясокомбината после модернизации. Также Евгений Куйвашев вручит инспекторам департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области автомобили, приобретенные на средства областного бюджета. Автобус для СМИ отправляется в 07:30 от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

В 09:30 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) начнет работу очередное заседание инвестиционного совета при губернаторе Свердловской области, которое проведет первый вице-губернатор Алексей Орлов. На заседании будут рассмотрены вопросы итогов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и положения Свердловской области в рейтинге, реализации целевых моделей «Технологическое присоединение к электрическим сетям», «Подключение к сетям газораспределения», перспективы комплексного освоения территории Екатеринбурга в южном направлении, перспективы привлечения инвестиций на промышленные площадки Екатеринбурга, реализации проекта индустриального парка «ЕКАД: Южный» и другие.

В 09:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) состоится рассмотрение апелляционной жалобы на приговор блогеру Руслану Соколовскому, признанному Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга виновным по ст. 138.1, ст. 148 ч.1, ст. 282 ч.1 УК РФ. Судья: Удод Елена Валентиновна.

В 10:00 в Екатеринбурге начнется пеший пресс-тур по объектам культурного наследия, связанным с первыми революционными движениями в городе – «Адреса революции» (сбор у дома купца Афанасьева, ул. Маршала Жукова, 3). В пресс-туре примут участие представители МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия»: директор центра Леонид Генин, начальник научно-методического отдела центра Сергей Журавлев; представитель Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков.

В 10:00 комиссия гордумы Екатеринбурга по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике начнет выездное заседание в лагере «Уральские самоцветы» (Верхняя Сысерть), заседание продолжится в МБУ ДОЛ им. Титова.

В 11:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) состоится рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга по делу Куриленко, Махаева, Мамаева, Ударцева, Дубровина (ОП «Заречный»). Назначено закрытое судебное заседание, так как в первой инстанции дело рассматривалось именно в таком режиме. Оглашение будет открытым. Судья: Палкина Татьяна Петровна.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная поддержке детей из детских домов Свердловской области российским бизнес-сообществом. В эти дни уральские вузы заканчивают участники семилетней программы помощи детям, оставшимся без родителей «Дорога в будущее»: как складывается жизнь детей из детских домов, со школы попавших под кураторство крупнейших бизнес-тренеров и топ-менеджеров страны? Каких федеральных и международных экспертов притягивает в Екатеринбург этот благотворительный проект? На эти и другие вопросы ответят: Ольга Жигальцова, автор благотворительного проекта «Дорога в будущее» и ежегодного фестиваля бизнес-образования «ИнтеллектFest»; Наталия Сафонова, эксперт-аналитик в области управления финансами, управленческого учета и бюджетирования, спикер фестиваля «ИнтеллектFest»; Елена Плюхова, Екатерина Максимова, Екатерина Платунова, Валерия Кормильцева, участники благотворительного проекта «Дорога в будущее», выпускники и студенты вузов Екатеринбурга.

В 11:00 в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Екатеринбург, ул. Малышева, 46) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная работе круглого стола к 100-летию революции 1917 года в России. Генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Наталья Ветрова, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) Юлия Кантор, заместитель директора Красноярского краевого краеведческого музея Татьяна Зыкова и старший научный сотрудник отдела научно-экспозиционного проектирования Государственного музея политической истории России (Санкт-Петербург) Сергей Спиридонов представят программу и состав экспертов круглого стола к 100-летию революции, обсудят, как менялось отношение к революции, расскажут об отражении темы революции в музейных экспозициях, об «идеологически вредных» экспонатах.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности. В числе прочих вопросов депутаты обсудят передачу недостроенной телебашни АО «Ледовая арена».

В 16:30 врио губернатора Евгений Куйвашев проведет очередное заседание правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). В ходе заседания планируется рассмотреть около 20 вопросов, в том числе в сфере образования, социальной защиты, поддержки сельхозпроизводителей, здравоохранения, содействия занятости населения.

В 18:00 в Екатеринбурге в агентстве Streetart (пр. Ленина, 41) в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия» состоится открытие восьмиэтажной фотовыставки с арт-объектами, которые создавались в Екатеринбурге с 2010 года. На открытии организаторы фестиваля и куратор проекта, шеф-фотограф «Стенораффии» Максим Лоскутов, проведут экскурсию с первого арт-объекта, созданного в 2010 году, до последних объектов, созданных уже этим летом. Гости выставки смогут увидеть кадры Владимира Абиха, Ивана Ягоды, Тимофея Ради, Никиты Nomerz, Дмитрия Здомского, Максима Лоскутова, Елены Бабушкиной и других.

Екатеринбург. Другие новости 05.07.17

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