6 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

06.07.2017, четверг

В 10:30 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 601) состоится заседание городского градостроительного совета. На повестке: реконструкция здания на ул. Попова, 30, а также повторное рассмотрение архитектурной концепции комплекса зданий УФСБ по Свердловской области.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится расширенное заседание оргкомитета по подготовке праздничных мероприятий ко Дню города. Мероприятие проведет заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург – Москва, посвященная запуску работы карты «Мир». Заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Татьяна Ильина и коммерческий директор АО «Национальная система платежных карт» Сергей Радченков (Москва) расскажут о целях, задачах, сроках и преимуществах перевода выплат бюджетникам и пенсионерам на карту «Мир», а также сообщат, каким образом будет реализована безопасность новой платежной системы.

В 12:30 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул.Малышева, 101, оф. 301) пройдет совещание ОП совместно с директором Московского бюро по правам человека, председателем координационного совета Общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александром Бродом на тему: «Общественный контроль в выборном процессе». В мероприятии примут участие первый заместитель руководителя администрации губернатора Вадим Дубичев и заместитель председателя областной избирательной комиссии Марина Обрубова.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная культурным и спортивным мероприятиям в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2017» и Недели Японии на Урале. Заведующий информационным отделом посольства Японии в РФ Тосио Ямамото, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и президент НП СК «Динамо – хоккей на траве» Евгений Горенбург расскажут о подготовленных межкультурных мероприятиях, обозначат ключевые события, которые позволят жителям и гостям «Иннопрома» познакомиться с уральской и японской культурой.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политики.

В 14:00 от резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) отправится пресс-тур в детский оздоровительный лагерь «Таватуй», где в рамках первой уральской проектной смены 90 школьников осваивают профессии будущего. В частности школьники покажут, как собрать 3D-принтер и пройти микроядерный тест. В 14:30 автобус пресс-тура сделает остановку у главного здания УрФУ (ул. Мира, 19) где состоится пресс-подход с руководителем проекта, заместителем первого проректора УрФУ Надеждой Терлыгой.

Екатеринбург. Другие новости 05.07.17

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