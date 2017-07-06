Дополнение к анонсам

В 14:00 в Екатеринбурге на остановке общественного транспорта «Синие Камни» состоится брифинг по теме организации работы общественного транспорта с использованием подвижного состава муниципального объединения автобусных предприятий в условиях отмены части маршрутов. В мероприятии примут участие заместитель генерального директора ЕМУП МОАП Александр Германович Ашихмин и представитель Центра организации движения. В ходе брифинга представители транспортного обслуживания проверят интервал движения автобусов, их наполняемость и ответят на вопросы журналистов.

Екатеринбург. Другие новости 06.07.17

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