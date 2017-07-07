7 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

07.07.2017, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге состоится открытие Ситуационного центра Избирательной комиссии Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 14 этаж). Это структура, которая возьмет на себя работу с обращениями граждан. На открытии СМИ продемонстрируют все возможности центра.

В 10:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная проблеме доступности нейрореабилитации в регионах России. Наработки Свердловской области в нейрореабилитации позволили пациентам по всей стране восстанавливаться после инфаркта и инсульта бесплатно. В чем уникальность уральского опыта? Почему Екатеринбург может стать центром подготовки специалистов-реабилитологов? На эти и другие вопросы ответят: Жузеп Мария Рамирес, генеральный директор университетского госпиталя нейрореабилитации InstitutGuttmann – Экспертного центра нейрореабилитации на международном уровне; Ольга Соловьева, директор ассоциации крупнейших госпиталей Барселоны Barselona Medical Consulting; Галина Иванова, главный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Российской Федерации; Игорь Трофимов, министр здравоохранения Свердловской области; Валерий Шелякин, директор ТФОМС Свердловской области; Андрей Белкин, главный реабилитолог УрФО, директор Клинического института мозга.

С 10:00 до 13:00 в Екатеринбурге в Областном центре реабилитации инвалидов (ул. Белинского, 173а) впервые пройдет «Фестиваль параспорта», в нем примут участие школьники с различными формами инвалидности. Ребята сыграют в футбол для незрячих, волейбол сидя, боччу и другие параолимпийские и специальные игры, известные спортсмены проведут для них мастер-классы. В 12:00 к детям присоединится депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин – он сыграет с ними в волейбол и другие игры.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная участию делегации КНР на международной выставке «Иннопром-2017». Вице-консул по торгово-экономическим вопросам Сюй Вэйпин и консул по политическим вопросам Сюэ Мяо расскажут о формате участия и составе делегации КНР, обсудят способы улучшения инвестклимата между Россией и Китайской Народной Республикой.

В 11:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 3 этаж, зал № 4а) будет оглашен приговор братьям Нечкиным, которые органами предварительного следствия обвиняются в убийстве пожилого мужчины на глазах его малолетнего внука, покушении на убийство ребенка и угоне автомобиля погибшего. Преступления были совершены в Красноуфимском районе в мае 2015 года. Судья: Ладин Александр Максимович.

В 11:00 в Екатеринбурге пройдет пресс-тур в УрФУ (ул. Мира, 17) на котором будут представлены экспонаты «Иннопрома-2017» – магнитометр и лазерный сканер для контроля геометрии труб и муфт.

В 12:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 2 этаж, зал № 1а) продолжится рассмотрение апелляционной жалобы адвоката на приговор блогеру Руслану Соколовскому, признанному Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга виновным по ст. 138.1, ст. 148 ч.1, ст. 282 ч.1 УК РФ. Будет оглашено решение апелляционной коллегии. Судья: Удод Елена Валентиновна.

В 12:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится форсайт-сессия «Молодежный парламентаризм». Представители молодежной избирательной комиссии Свердловской области, молодежного парламента и молодежного правительства региона при участии председателя комитета Законодательного собрания Свердловской области по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елены Чечуновой обсудят механизмы реализации молодёжной политики в форме участия ребят в социально-экономических, общественно-политических процессах. В 15:00 в Домжуре пройдет заседание молодежного совета «Пятилетка развития – молодежи». Основой этой встречи станут итоги обсуждения молодежным сообществом программы главы региона Евгения Куйвашева.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная тенденциям развития экономики и общества по данным крупнейших исследований Росстата. Последние исследования Росстата фиксируют структурные изменения в экономике и обществе: сокращается ли количество аграриев? Какие еще тренды показывают первые результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи? Как выглядит срез малого и среднего предпринимательства по уточненным данным сплошного наблюдения этого сектора? Каким образом осенью будут исследоваться репродуктивные планы населения на Урале и в России? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Егоренко, заместитель руководителя Росстата; Светлана Никитина, начальник Управления статистики населения и здравоохранения Росстата; Елена Кутина, руководитель Свердловскстата.

В 14:00 в Свердловском областном краеведческом музее (Екатеринбург, пр. Ленина, 69/10, зал Романовых) состоится презентация альбома «1917. Вокруг Зимнего», подготовленного коллективом петербургских авторов – сотрудников музеев, историков, исследователей, преподавателей вузов. В презентации примут участие: Наталья Ветрова, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея; Юлия Кантор, автор идеи и редактор-составитель, профессор РГПУ им. А.И. Герцена; Ирина Кантемирова, директор издательства РОССПЭН; Евгений Гонтмахер, заместитель директора по научной работе Института мировой экономики и международных отношений, член Комитета гражданских инициатив.

В 16:30 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) состоится брифинг для СМИ с участием министра РФ по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой и главы региона Евгения Куйвашева, посвященный практике контрольно-надзорной деятельности. В 17:00, после брифинга, начнется публичное обсуждение результатов правоприменительной практики управления Роспотребнадзора по Свердловской области, которое проведет Михаил Абызов. Анна Попова и Евгений Куйвашев также примут участие в мероприятии. В ходе встречи представители контрольных органов, бизнес-сообщества и общественности в открытом формате обсудят итоги надзорной деятельности ведомства и результаты проведенных проверок. Такие мероприятия, проходящие и на федеральном уровне, и в регионах, повышают прозрачность всей системы государственного контроля.

В 23:00 в Екатеринбурге у ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 50, стена со стороны общежития ЕГТИ) состоится показ проекции интерактивной игры Buff Snake от художника Владимира Абиха в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия».

Екатеринбург. Другие новости 06.07.17

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