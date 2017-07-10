10 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

10.07.2017, понедельник

В 12:00 в «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) состоится открытие для посетителей международной выставки «Иннопром-2017».

Екатеринбург. Другие новости 10.07.17

Иннопром начался для Путина, для «смертных» – выставка откроется в полдень (ФОТО). / Не ходить и не ездить: из-за Путина улицы перекрывают даже для пешеходов. / Машины, иконы и шаверма для братьев – Куйвашеву показали Иннопром перед приездом Путина (ФОТО). Читать дальше

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