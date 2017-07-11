11 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

11.07.2017, вторник

В МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) продолжит работу международная промышленная выставка «Иннопром-2017».

В 09:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике. На заседании будет обсуждаться внесение изменений в статьи областного закона «О прожиточном минимуме», «Об архивном деле», о материнском капитале и другие вопросы.

В 11:00 в Екатеринбурге в рамках профилактической операции «Школа» сотрудники МЧС проведут проверку противопожарного состояния лицея №180 «Полифорум» (ул. Крестинского, 43). Сотрудники Госпожнадзора проверят состояние эвакуационных путей и выходов.

В 12:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2, павильон №2) депутаты Екатеринбургской городской думы примут участие в заседании координационного совета по развитию города «Стратегия Екатеринбурга 2030: перекрестки возможностей». Депутаты обсудят строительство второй линии Екатеринбургского метрополитена, систему платных парковок, строительство трамвайной линии по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей от улицы Сахарова до улицы Татищева. Также речь пойдет о создании предприятия по утилизации осадков сточных вод и о реконструкции улицы Металлургов.

В 13:00 в екатеринбургском офисе «Яндекса» (БЦ «Палладиум», ул. Хохрякова, 10, 15 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная старту работы в Екатеринбурге одного из сервисов компании.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

Екатеринбург. Другие новости 10.07.17

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