12 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

12.07.2017, среда

В 10:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горькго, 21/23) состоится третье заседание Совета делового сотрудничества между правительством Свердловской области и правительством Республики Беларусь, участие в котором примут глава региона Евгений Куйвашев и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко. В ходе заседания планируется обсудить итоги двустороннего сотрудничества в 2016 году и первом полугодии 2017 года, а также – перспективные направления развития кооперации на последующие периоды. По итогам обсуждения вопросов Евгений Куйвашев и Владимир Семашко подпишут протокол заседания Совета делового сотрудничества между правительством Свердловской области и правительством Республики Беларусь. Также в присутствии главы региона и вице-премьера состоится подписание контракта между АО «Уральский турбинный завод» и РУП «Белнипиэнергопром» модернизации энергосистемы Республики Беларусь. По окончании мероприятия состоится пресс-подход.

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления. Депутатам представят информацию от областного правительства об исполнении органами МСУ полномочий по отлову бездомных животных.

В 11:00 в загородном центре «Таватуй» состоится защита исследовательских проектов участниками первой уральской проектной смены. Перед экспертами работы защитят 90 школьников. Планируется, что защиту проектов посетят заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Нина Журавлева, ректор УрФУ им. Б.Н. Ельцина Виктор Кокшаров, председатель Наблюдательного совета вуза Дмитрий Пумпянский.

Екатеринбург. Другие новости 11.07.17

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