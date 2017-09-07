7 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

07.09.2017, четверг

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Восточный управленческий округ. Планируется, что он вместе с председателем заксобрания Людмилой Бабушкиной примет участие в торжественной церемонии запуска газопровода в селе Тупицыно Пышминского ГО. В Камышлове Евгений Куйвашев вместе с активистами свердловского ОНФ посетит дома, строившиеся по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, и встретится со свердловчанами-участниками программы. Автобус для представителей СМИ отправится от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) в 8:00.

В 10:00 в ГКБ № 11 Екатеринбурга (ул. Нагорная, 48) состоится торжественное открытие после капитального ремонта единственного в Екатеринбурге отделения для лечения детей с патологией сердца, сосудов и суставов в Детской городской клинической больницы № 11. В мероприятии примут участие заместитель главы администрации города по вопросам организации управления Вадим Дударенко, замглавы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев, представители городского управления здравоохранения, главные врачи муниципальных больниц.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция руководства Территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области. Какие замечания есть к качеству медицинских услуг и медицинской продукции? Как изменится подход к проверкам в 2018 году? На эти и другие вопросы ответят: Оксана Федосеева, руководитель Территориального органа Роздравнадзора по Свердловской области; Людмила Мокина, врио заместителя руководителя – начальник отдела контроля обращения лекарственных средств, медицинских изделий и реализации государственных программ в сфере здравоохранения Территориального органа Роздравнадзора по Свердловской области.

С 11:00 до 12:00 в учебном классе ЦРО Духовного управления мусульман Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бажова, 219в, 2 этаж) состоится пресс-конференция «Реализация народного проекта «Противодействие экстремизму и терроризму на территории Свердловской области». В пресс-конференции примут участие: председатель ДУМСО муфтий Абдуль-Куддусс Ашарин – ведущий пресс-конференции; представитель ЦРО «Духовное собрание мусульман России» (Москва); настоятель храма во имя святого праведного Симеона Верхотурского (село Обуховское) иерей Игорь Холманских; представитель Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области; президент Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» Сергей Павленко; заместитель директора Центра развития партнерских отношений УрФУ Константин Погорельский; и.о завкафедры политических наук УрФУ, к.и.н. Алексей Старостин; доцент кафедры теологии УГГУ, к.ф.н. Юлия Алабугина.

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится заседание координационного совета руководителей предприятий пищевой промышленности. Мероприятие проведет заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

В 12:00 на площадке клуба EverJazz (Екатеринбург, ул. Тургенева, 22) состоится пресс-брифинг, посвященный фестивалю современной еврейской культуры, который пройдет с 10 по 17 сентября. На пресс-брифинге выступят представители еврейской общины, государственных структур и общественных организаций. В завершение брифинга пройдет мастер-класс по приготовлению форшмака от шеф-повара ресторана «26/28» Дмитрия Третьякова.

В 14:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» откроются всероссийские соревнования по эстетической гимнастике и региональные соревнования по художественной гимнастике на Кубок губернатора Свердловской области «Малахитовая лента». В соревнованиях примут участие более 750 спортсменов из 13 регионов России. Почетными гостями турнира станут вице-президент Всероссийской федерации эстетической гимнастики Полина Ночевнова, заслуженный мастер спорта России, чемпионка Олимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, двукратная чемпионка мира 2017 года Анастасия Татарева, заслуженные тренеры России Ольга Гаврилова и Анна Дьяченко. Организаторами соревнований выступает Федерации художественной и эстетической гимнастики Свердловской области под руководством Ирины Зильбер. Завершатся соревнования 9 сентября.

В 14:00 в Екатеринбурге на базе Орджоникидзевского отделения «Единой России» (пр. Орджоникидзе, 1, оф. 148, 3 этаж) секретарь отделения, депутат заксобрания Игорь Володин совместно с региональным координатором партийного проекта «Управдом» Дмитрием Серебряковым проведут семинар «Организация учета энергетических ресурсов в многоквартирном жилом доме». Эксперты в области ЖКХ расскажут, как снизить платежи за коммунальные услуги.

В 15:00 в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Екатеринбург, ул. Малышева, 46) состоится презентация проекта «Эдуард Россель. Первый губернатор». В основе экспозиции – документы и предметы, переданные Эдуардом Росселем музею после завершения губернаторской карьеры в 2010 году. Для посетителей выставка будет работать с 8 сентября по 9 ноября.

В 16:00 в Екатеринбурге в Центральной городской библиотеке имени А.И. Герцена (ул. Чапаева, 5) стартует историко-культурный фестиваль «Царский мостъ». Проект, посвященный району Царского моста, призван раскрыть уникальное пространство города, сохранившее историческую застройку, продемонстрировать потенциал этого места как перспективного культурного бренда. Мероприятие завершится 23 сентября.

С 19:00 до 21:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3) профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО, руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Госдумы РФ Элина Сидоренко выступит с лекцией «Законодательство в сфере оборота криптовалют».

Екатеринбург. Другие новости 06.09.17

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