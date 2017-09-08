8 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

08.09.2017, пятница

В 11:00 в Екатеринбурге в Избирательной комиссии Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 14 этаж, зал заседаний) состоится брифинг, посвященный работе информационного центра «Выборы-2017» в единый день голосования 10 сентября. О завершающей стадии избирательной кампании и предстоящем едином дне голосования расскажет председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.

В 11:00 в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства состоится пресс-конференция ТАСС, посвященная закрытию выставки «Карл Фаберже и Алексей Денисов-Уральский». Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, ведущий научный сотрудник, хранитель коллекции Фаберже и русского ювелирного искусства Оружейной палаты Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Татьяна Мунтян, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, директор Государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства» Надежда Пахомова и председатель учёного совета Музея истории камнерезного и ювелирного искусства, доктор геолого-минералогических наук, профессор Владимир Филатов подведут итоги работы выставки в Екатеринбурге, расскажут, сколько гостей, в том числе известных, посетили экспозицию, какие отзывы о ней были получены, а также поделятся дальнейшими планами по сотрудничеству между Музеем истории камнерезного и ювелирного искусства и Государственным историко-культурного музеем-заповедником «Московский Кремль».

В 11:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж) врио губернатора Евгений Куйвашев и председатель заксобрания Людмила Бабушкина примут участие в заседании Женского парламента Свердловской области. Врио губернатора обсудит с представительницами женского актива приоритеты региональной политики в сфере материнства и детства, пропаганды здорового образа жизни, задачи по развитию первичного звена сферы здравоохранения, особенно в сельских территориях. Предложения Женского парламента будут учтены в формирующейся областной программе «Пятилетка развития».

В 11:00 активисты партпроекта ЕР «Безопасные дороги» проверят состояние пришкольных территорий в Талице (сбор у здания администрации города, ул. Луначарского, 59). В 14:30 такой же рейд начнется в Сухом Логу (сбор у здания администрации города, ул. Кирова, 7а). Вместе с представителями органов местной власти, отделов образования и сотрудниками ГИБДД проверят состояние пешеходных переходов на соответствие ГОСТу.

В 12:00 на площадке Уральского государственного горного университета (ул. Куйбышева, д.30, «Царский зал») начнет работу студенческий форум. Ожидается, что помимо 250 человек в зале в общении в режиме онлайн примут участие порядка 2400 студентов в студиях в муниципалитетах. С ребятами выйдет на связь член Общественной палаты РФ, сопредседатель ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, который расскажет о развитии добровольчества в России. В 14:00 врио губернатора Евгений Куйвашев встретится со студентами учреждений высшего и среднего профессионального образования Свердловской области, представителями добровольческих некоммерческих организаций.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам ценообразования и контроля в сфере гособоронзаказа. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Максим Овчинников расскажет о ценообразовании, осуществлении контроля и основных нарушениях в сфере госборонзаказа, сообщит о внедрении антимонопольного комплаенса (оценка рисков, меры по их снижению, обучение сотрудников), о перспективах и векторах развития современной системы антимонопольного регулирования.

В 13:00 в Староуткинский пруд выпустят 2,5 тысячи мальков карпа весом от 20 граммов (пос. Староуткинск, ул. Береговая, 2). В зарыблении примут участие заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев, директор природного парка «Река Чусовая» Михаил Федоров.

В 15:00 в Екатеринбурге на территории мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» (ул. Народной Воли, 49) в рамках празднования Дня трезвости состоится награждение победителей конкурса «Трезвое село». В состав жюри конкурса вошли представители региональных отраслевых министерств, департаментов по труду и занятости населения и молодёжной политики, областное движение «Попечительство о народной трезвости».

В 17:45 в Екатеринбургском театре юного зрителя (улица Карла Либкнехта, 48) состоится торжественное открытие XIV Всероссийского фестиваля «Реальный театр». В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 19:30 в Уральском государственном театре эстрады (ул. 8 Марта, 15) состоится церемония закрытия II Уральского фестиваля российского кино. Сбор гостей начнется в 18:30. На торжественной церемонии вручат Гран-при фестиваля, а также награды в номинациях «Приз зрительских симпатий», «Лучший дебют», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая операторская работа», «Лучший продюсер» и специальный приз жюри. Также участников Уралкинофеста ждет специальный приз «Российской газеты» и приз Гильдии кинокритиков и киноведов России «Белый слон».

В 19:30 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоится гала-концерт с участием художественных и спортивных гимнастов в формате театрального представления. Концерт пройдет в рамках проходящих в Екатеринбурге всероссийских соревнований по эстетической гимнастике и региональным соревнованиям по художественной гимнастике на Кубок губернатора Свердловской области «Малахитовая лента». В мероприятии примут участие вице-президент Всероссийской федерации эстетической гимнастики Полина Ночевнова, заслуженный мастер спорта России, чемпионка Олимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, двукратная чемпионка мира 2017 года Анастасия Татарева, заслуженные тренеры России Ольга Гаврилова и Анна Дьяченко, руководитель Федерации художественной и эстетической гимнастики Свердловской области Ирина Зильбер. Планируется, что почетным гостем мероприятия станет глава региона Евгений Куйвашев.

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