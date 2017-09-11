11 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

11.09.2017, понедельник

В 12:00 в Екатеринбурге около билборда с изображением царя Николая II состоится пресс-конференция с режиссером Сергием Алиевым в поддержку фильма «Ложь Матильды» и всероссийской акции «Покаяние спасет Россию!".

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам проведения единого дня голосования в Свердловской области. Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников огласит предварительные результаты выборов, расскажет о ходе голосования, об основных правонарушениях, об обеспечении безопасности на избирательных участках и в отдаленных населенных пунктах.

С 13:00 до 14:00 в Екатеринбурге на площадке перед гостиницей «Маринс парк отель» (ул. Челюскинцев, 106) состоится встреча участников круиза – ветеранов Свердловской области, которые отправятся в поездку на теплоходе «Александр Фадеев» по маршруту Пермь – Волгоград – Пермь.

В 14:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция руководства местного отделения ЕР, посвященная итогам проведения единого дня голосования в Свердловской области. Секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий и руководитель регионального исполкома партии Александр Косинцев расскажут о реализации предвыборной кампании, о ходе голосования на избирательных участках и предстоящем митинге.

Екатеринбург. Другие новости 11.09.17

Предварительные итоги губернаторских выборов по состоянию на 06:00: сюрпризов нет. / Совет в резиденции: кто отправится в Совфед (ФОТО). / Агитация прямо на участках – свердловский избирком получил 20 жалоб на нарушения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»