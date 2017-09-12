12 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

12.09.2017, вторник

В 10:00 от резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) отправится пресс-тур в селекционно-семеноводческий центр «Уральский картофель». Ученые селекцентра расскажут о тонкостях нового на Урале производства и планах на будущее.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная открытию IV Уральской индустриальной биеннале. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, начальник управления культуры администрации города Татьяна Ярошевская, директор государственного музейно-выставочного объединения РОСИЗО-ГЦСИ Сергей Перов, комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова и куратор основного проекта VI Уральской индустриальной биеннале современного искусства Жоан Рибас расскажут об отражении главной темы биеннале в произведениях, поделятся информацией о новых технологиях, используемых в сфере искусства, о площадках, участниках и авторах экспозиций.

В 14:00 в актовом зале администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга (ул. Бабушкина, 16) в рамках реализации проекта «Уральский радиационный след» состоится вручение памятных медалей 60-ти гражданам из числа ликвидаторов аварии на ПО «Маяк», произошедшей 29 сентября 1957 года.

В 15:00 в Доме кино (Екатеринбург, ул. Луначарского, 137) начнется церемония закрытия VII Открытого фестиваля-конкурса социальной рекламы «Выбери жизнь». Пресс-подход участников состоится в 14:30.

В 16:30 в Екатеринбурге в парке «Семь ключей» (вход с перекрестка улиц Техническая – Дружининская) и в 17:30 на ул. Пехотинцев, 11, состоится торжественная церемония открытия универсальных площадок для занятий физической культурой. В мероприятии примут участие: биатлонист Антон Шипулин и учредитель благотворительного фонда «Общества Малышева, 73» «Добрые дела» Игорь Заводовский.

В 17:00 в Уральском государственном горном университете (ул. Куйбышева, 30, 2 этаж, Царский зал УГГУ) состоится дискуссионный клуб «Цена победы» при участии звездных пловцов – выпускников вуза. На вопросы студентов ответят: заслуженный мастер спорта России, двукратный призер Олимпийских игр, аспирант УГГУ Никита Лобинцев; чемпионка и призёр чемпионатов России, мастер спорта России международного класса, серебряный призер XXIX Всемирной летней универсиады-2017 Полина Лапшина; заслуженный мастер спорта России, шестикратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Европы Юрий Прилуков.

В 19:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3) состоится семинар «Изменение климата: что ждёт Россию?». Исследователи из НИУ ВШЭ, Уральского федерального университета и Института экологии растений и животных УрО РАН расскажут и покажут, чего нам ждать, а журналисты проекта поделятся советами о том, как интересно и грамотно писать об этой теме.

Екатеринбург. Другие новости 11.09.17

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