13 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

13.09.2017, среда

В 10:00 в Областной клинической больнице №1 (ул. Волгоградская, 185, здание стационара, 2 этаж) состоится презентация нового ангиографа – третьего подобного в России после Москвы и Новосибирска, который имеет возможности навигации для работы рентгенохирургов.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция. Свердловская область вступает в сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом: каков прогноз по поводу нового эпидемического сезона? Какая вакцина доступна в этом году жителям региона и достаточно ли ее? На эти и другие вопросы ответит заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Юровских.

В 11:00 в Екатеринбургском театре оперы и балета (пр. Ленина, 46а, главный вход будет открыт с 10:30) состоится прогон зингшпиль-оперы «Волшебная флейта», которая откроет 106-й театральный сезон. Режиссер Дэниэль Слейтер и художник Франсис ОКоннор ответят на вопросы журналистов во время антракта.

В 12:00 в Екатеринбурге состоится пресс-тур, посвященный ремонту проспекта Ленина (сбор у здания администрации города, пр. Ленина, 24а). В мероприятии примут участие заместитель председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий, представитель подрядной организации ЗАО «Атомстройкомплекс». В ходе пресс-тура его участники расскажут о технологиях и строительных материалах, применяемых при ремонте проспекта Ленина, этапах работ и сроках их выполнения.

В 12:00 заместитель министра транспорта и связи Свердловской области Дмитрий Брусянин вместе с начальником ГКУ СО «Управление автодорог» Вячеславом Даниловым проинспектируют ход ремонтных работ на отрезке автомобильной дороги Екатеринбург – аэропорт Кольцово (осмотр начнется между 8 и 9 километром, обратное направление, напротив съезда к МВЦ «Екатеринбург-Экспо»). В осмотре дороги примут участие первый заместитель генерального директора ОАО «Трест УТСС» Михаил Малиновских, главный технолог предприятия Евгений Моор. В ходе объезда специалисты лаборатории треста возьмут пробы асфальта для проведения внутреннего контроля качества. Результат будет готов через несколько дней. Автобус для журналистов отправится от резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23) в 11:00.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, у кабинета № 313а) состоится брифинг заместителя главы администрации города по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимира Гейко, посвященный старту отопительного сезона.

В 14:30 в рамках профилактической операции «Отопление» инспектора Государственного пожарного надзора Екатеринбурга проведут рейд в жилом секторе (сбор по адресу: ул. Софьи Ковалевской, 8).

В 15:00 в Доме кино (Екатеринбург, ул. Луначарского, 137) начнется церемония закрытия VII Открытого фестиваля-конкурса социальной рекламы «Выбери жизнь». Пресс-подход участников состоится в 14:30.

В 16:00 в Екатеринбурге в Галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) состоится открытие II Фестиваля современной еврейской культуры. С 13 по 17 сентября пройдут художественные и фотодокументальные выставки, обсуждения, выступления артистов, лекторов, художников, спектакли и показы фильмов.

Екатеринбург. Другие новости 12.09.17

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