14 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

14.09.2017, четверг

В 09:30 на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоится открытие IV Всероссийского съезда региональных операторов капремонта. В мероприятии примет участие врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. Участниками съезда станут представители фондов капитального ремонта и общественных организаций из всех субъектов Российской Федерации, представители федеральных и региональных органов власти, а также руководители и члены наблюдательного совета Фонда содействия реформированию и ЖКХ. В 11:30 у входа в зал пленарных заседаний на вопросы журналистов ответят заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин. Сразу после пресс-подхода, с 12:00 до 14:00, Андрей Чибис ознакомится с результатами капремонта на объектах Екатеринбурга, а также проверит, как идут работы по благоустройству дворовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В 10:00 в Уральском институте Государственной противопожарной службы МЧС России (Екатеринбург, ул. Мира, 22) состоится торжественное открытие конкурса профессионального мастерства среди работников региональных отделений ВДПО Приволжского и Уральского федеральных округов «Лучший по профессии». В мероприятии примут участие руководители Министерства общественной безопасности Свердловской области, Министерства образования Свердловской области, Главного управления МЧС России по Свердловской области, департамента молодежной политики Свердловской области.

В 10:30 в Доме правительства Свердловской области (Октябрьская площадь, 1; цокольный этаж, конференц-зал) начнется Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная образованию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ. Планируется, что участие в мероприятии примут министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов; вице-президент Российской академии образования, директор Института коррекционной педагогики РАО, руководитель комплексной программы «Дети с отклонениями в развитии и инвалиды: реабилитация через образование» Николай Малофеев; проректор по инклюзивному образованию, директор Института проблем инклюзивного образования Московского государственного психолого-педагогического университета Светлана Алехина; заведующий редакцией литературы по коррекционной педагогике издательства «Просвещение» Сергей Сацевич и другие эксперты. В 10:45 начнется пленарное заседание. В 15:00 состоится брифинг Николая Малофеева и Светланы Алехиной. Также запланирована работа по секциям, площадками станут Уральский государственный педагогический университет, школы Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

В 11:00 в Екатеринбурге в здании областного правительства (пл. Октябрьская, 1, 10 этаж) состоится заседание Избирательной комиссии Свердловской области. Планируется рассмотреть несколько вопросов. Главный из них – утверждение результатов выборов губернатора Свердловской области.

В 11:00 специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) завершат техническое перевооружение тепломагистрали М-17 по ул. Стачек (на участке между улицами Краснофлотцев и Баумана) в рамках программы «Re:конструкция-2017», направленной на повышение качества теплоснабжения потребителей. На вопросы журналистов ответят: Юрий Петров, начальник управления обеспечения технического состояния Свердловский филиала ПАО «Т Плюс»; Борис Файнер, директор подрядной организации «Теплоэнергострой».

В 12:00 врио губернатора Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Кабинет министров рассмотрит государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2016 году, который представит министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов. Директор Среднеуральского медеплавильного завода Багир Абдулазизов и директор Рефтинской ГРЭС Сергей Замятин проинформируют о результатах реализации соглашений с правительством о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды. В ходе заседания планируется рассмотреть более 30 проектов постановлений в сфере социальной защиты, доступности образования, здравоохранения, в сфере инвестиционной политики и поддержки субъектов инвестиционной деятельности. Кроме того, ожидается утверждение комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017-2022 годы. По окончании заседания в пресс-холле на 2 этаже Дома правительства состоится брифинг с участием министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам проекта «Я могу» и трудоустройству «солнечных» подростков. Заместитель начальника отдела взаимодейств­ия с предприятиями Екатеринбургского центра занятости Мария Давыдюк, председатель Свердловской региональной общественной организации «Солнечные дети» Татьяна Черкасова, руководитель компании «Человек слова», проекта «Я могу» Ксения Зарицкая, участники проекта «Я могу» Федор и Сергей Холовы и их мама Алёна Холова расскажут о механизмах социализации и трудоустройстве особенных подростков в регионе, подведут итоги профориентационного проекта для детей с синдромом Дауна и расстройством аутистического спектра.

В 12:00 от здания администрации Екатеринбурга (сбор у входа со стороны пер. Банковский) отправится пресс-тур на зарыбление Волчихинского водохранилища.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция главы Нижнего Тагила Сергея Носова. Глава города Нижний Тагил Сергей Носов поделится итогами выборной кампании-2017, расскажет о планах реализации социально значимых и инфраструктурных проектов в городе, обозначит векторы развития муниципального образования в ближайшие годы, а также ответит на вопросы журналистов.

В 14:00 в Екатеринбурге сотрудники МЧС совместно с юными пожарными проведут в торговом центре «Пассаж» (ул. Вайнера, 9) профилактическую акцию «Предупрежден, значит вооружен». Покупателям напомнят меры безопасности в осенний пожароопасный период и правила пользования огнетушителем. Для посетителей торгового центра будет организована викторина по пожарной безопасности, все желающие смогут примерить боевую одежду пожарного.

В 14:30 в Екатеринбурге (ул. Пушкина, 22, ЦДООСО, читальный зал) состоится открытие выставки архивных документов «К 100-летию уральского комсомола». На выставке будут представлены подлинники, которые ранее нигде не экспонировались. Помимо документов можно будет увидеть фотографии и артефакты, иллюстрирующие жизнь уральского комсомола с 1917 года до наших дней. В открытии выставки примут участие комсомольцы прошлых лет: Владимир Власов, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области; Михаил Матвеев, заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики; Елена Зверева, председатель Свердловской областной организации Российского союза молодежи; Александр Капустин, начальник Управления архивами Свердловской области.

В 18:00 в Екатеринбурге (ул. Машиностроителей, 6) в рамках партийного проекта ЕР «Городская среда» в Орджоникидзевском районе состоится очередной запуск программы по комплексному благоустройству дворовых территорий. В честь старта работ будет организован праздник двора, на котором выступит «Живой театр» Александра Пантыкина. В мероприятии примут участие секретарь СРО партии «Единая Россия», первый заместитель председателя заксобрания Виктор Шептий, региональный координатор партпроекта «Городская среда», председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике ЗССО Валентин Лаппо, региональный координатор партпроекта «Театры – детям» Александр Пантыкин, секретарь Орджоникидзевского местного отделения партии, депутат ЗССО Игорь Володин, а также члены общественного совета партпроекта «Городская среда» во главе с председателем Марией Рубцовой.

В 18:30 в Городском библиотечном информационном центре Екатеринбурга (ул. Антона Валека, 12) руководитель филиала школы безопасности «Стоп угроза» Елизавета Аверкиева проведет лекцию-практикум по безопасности детей.

Екатеринбург. Другие новости 13.09.17

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