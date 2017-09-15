15 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

15.09.2017, пятница

В 09:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. На повестке дня – изменения в программу управления госимуществом на 2017 года и плановый период 2018-2019 гг.

В 10:00 в Реже в Доме культуры «Горизонт» (ул. Калинина, 47) Министерство АПК и продовольствия Свердловской области и Союз мукомольной и хлебопекарной промышленности региона проведут областной смотр-конкурс профессионального мастерства по выпечке хлебобулочных и кондитерских изделий. В 2017 году тема конкурса – «В гармонии с природой». Конкурсанты представят работы по нескольким номинациям: хлеб или хлебобулочные изделия для здорового питания, каравай, авторский торт, печенье и круассаны.

С 11:00 до 13:00 в Институте экономики УРО РАН (Екатеринбург, ул. Московская, 29) состоится выездное расширенное заседание научно-технического совета НСЖ РФ на тему «Развитие инновационных технологий в сфере железнодорожного транспорта России». Участие в нем примут руководитель центра инновационного развития ОАО «РЖД» Александр Зажигалкин, заведующий кафедрой мехатроники и робототехники УрГУПС Владимир Тарасян, председатель научно-технического совета, профессор, член-корреспондент РАЕН Владимир Петровский, специалисты органов власти, предприятий и организаций науки, образования, промышленности и железнодорожного транспорта УрФО.

В 12:30 в Екатеринбурге начнется объезд объектов, осуществляющих деятельность в сфере краткосрочной сдачи жилья в наем с нарушением действующего законодательства РФ (сбор в 12:20 в фойе 1 этажа здания администрации города пр. Ленина, 24а). В мероприятии примут участие заместитель председателя комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга Кирилл Чижов, представители полиции и общественной организации «Народный контроль».

В 14:30 в Екатеринбурге (ул. Пушкина, 22, ЦДООСО, читальный зал) состоится открытие выставки архивных документов «К 100-летию уральского комсомола». На выставке будут представлены подлинники, которые ранее нигде не экспонировались. Помимо документов можно будет увидеть фотографии и артефакты, иллюстрирующие жизнь уральского комсомола с 1917 года до наших дней. В открытии выставки примут участие комсомольцы прошлых лет: Владимир Власов, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области; Михаил Матвеев, заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики; Елена Зверева, председатель Свердловской областной организации Российского союза молодежи; Александр Капустин, начальник Управления архивами Свердловской области.

В 15:00 в ЦК «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) глава региона Евгений Куйвашев проведет встречу с депутатами представительных органов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, избранными 10 сентября.

В 17:00 в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 33) состоится встреча заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова с выпускниками школ городского округа Судак Республики Крым, поступившими на обучение в вузы и колледжи Свердловской области – Уральский государственный юридический университет, Уральский государственный педагогический университет, Свердловский областной медицинский колледж, Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова.

Екатеринбург. Другие новости 14.09.17

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