18 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

18.09.2017, понедельник

В 11:00 в екатеринбургском Театре эстрады (ул. 8 Марта, 15) состоится официальная церемония вступления Евгения Куйвашева в должность губернатора Свердловской области. Он принесет торжественную присягу, и ему будут вручены символы главы Свердловской области.

В 13:00 в Уральском государственном экономическом университете (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, ауд. 152) состоится заседание регионального политического совета «Единой России». В повестке – итоги избирательной кампании цикла «Осень 2017» в Свердловской области. На политсовете ожидается присутствие губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

В 14:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 4 этаж зал № 7А) состоится оглашение приговора по делу о покушении на убийство родственников путем поджога дома в Чкаловском районе Екатеринбурга. Преступление было совершено в ночь на 23 мая прошлого года на ул. Прониной. По версии следствия, 38-летний гражданин Республики Таджикистан, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим племянником и его беременной женой. Обидевшись, он пригрозил родственникам сжечь их вместе с домом. Раздобыв жидкость для розжига, мужчина разлил ее в подъезде и заблокировал дверь в квартиру. В ходе пожара погибла 50-летняя женщина.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности.

В 15:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 16:30 в Екатеринбурге в ДЮСШ «Родонит» (ул. Прониной, 35) и в 18:30 в ФОК «Факел» (ул. Латвийская, 35) состоятся торжественные церемонии открытия универсальных площадок для занятий физической культурой. Торжественно разрезать красную ленточку приглашены учредитель благотворительного фонда «Общества Малышева, 73» «Добрые дела» Игорь Заводовский и олимпийский чемпион по биатлону, чемпион мира Антон Шипулин, серебряный призер Чемпионата мира по легкой атлетике Дмитрий Форшев, заместитель начальника управления по взаимодействию со спортивными школами Владимир Агафонов и заместитель главы администрации города по социальным вопросам Евгений Шипицын.

Екатеринбург. Другие новости 17.09.17

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