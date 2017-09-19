19 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

19.09.2017, вторник

В 09:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится совместное заседание комиссии по муниципальной собственности и комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. По вопросу о проекте решения думы «Об обращении к руководителю Федерального агентства научных организаций» выступит депутат Валерий Ананьев.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание комиссии по муниципальной собственности. На заседании будут решаться вопросы передачи в аренду объектов муниципального нежилого фона, продажи на аукционе муниципальной собственности и другие.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 12:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание кабмина. Основным вопросом повестки станет развитие газификации на территории Среднего Урала. С докладом о ходе работ выступит исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Также о газификации муниципалитетов доложат глава муниципального образования Алапаевское Константин Деев и глава Артемовского городского округа Андрей Самочернов. Кроме того, планируется обсудить ряд проектов постановлений правительства. На 2 этаже Дома правительства по окончании заседания состоится брифинг с участием исполняющего обязанности министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды. В числе прочих депутаты рассмотрят вопрос об изменении закона о розничной продаже алкоголя.

В 16:45 в Екатеринбурге в Храме-на-Крови состоится принесение мощей святого великомученика Димитрия Солунского. Ковчег с нетленными мощами прибудет на уральскую землю из Греции. Его доставит митрополит Верийский Пантелеимон (Калпакидис) (Элладская Православная Церковь). В 17:15 на улице перед храмом состоится пресс-подход.

Екатеринбург. Другие новости 18.09.17

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