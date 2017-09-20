20 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

20.09.2017, среда

В 09:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, комиссии по социальной защите и здравоохранению и комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. Депутаты планируют обсудить готовность школ города Екатеринбурга к началу 2017/2018 учебного года.

В 10:00 на Областной станции переливания крови (Екатеринбург, ул. П. Тольятти, 8) участницы конкурса «Миссис Екатеринбург» примут участие в акции «Капля помощи» – сдадут кровь.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. На повестке 6 вопросов, среди них вопрос об укомплектованности дошкольных образовательных организаций города Екатеринбурга.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. Члены комиссии заслушают доклад начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Свердловской области Вадима Денисова об итогах весеннего призыва и задачах по подготовке и проведению осеннего призыва. Также на повестке вопрос о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в Екатеринбурге в летний период 2017 года.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам доступности электронных полисов ОСАГО. Нововведения в ОСАГО в действии: помогли ли электронные полисы и натуральное возмещение оздоровить рынок автострахования и избавить его от мошенников? Стало ли меньше жалоб на страховщиков? Что сегодня предпринимается, чтобы полис ОСАГО стал доступнее? На эти и другие вопросы ответят: Владимир Дроздецкий, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе – начальник отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью; Вячеслав Тарасов, руководитель представительства Российского союза автостраховщиков в Уральском федеральном округе; Сергей Кокоулин, начальник управления службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Уральском федеральном округе.

В 11:00 в офисе Свердловского филиала группы «Т Плюс» (Екатеринбург, пр. Ленина, 38, к. 320) состоится пресс-конференция, посвященная началу отопительного сезона в Екатеринбурге и городах области. На вопросы журналистов ответят директор по работе с дебиторской задолженностью ОАО «ЭнергосбыТ Плюс Свердловский филиал» Дмитрий Прилежаев, главный инженер по генерации Свердловского филиала «Т Плюс» Павел Родин, главный инженер по тепловым сетям СФ «Т Плюс» Андрей Шмельков.

В 12:00 в Екатеринбурге у ТЦ «7 ключей» (ул. Техническая, 63) региональный координатор партийного проекта ЕР «Народный контроль» Дмитрий Чукреев совместно с представителями администрации Железнодорожного района и сотрудниками полиции проведут повторный рейд по нелегальным стихийным рынкам.

В 12:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. На заседании с инициативой внесения изменений в регламент Думы выступит депутат Григорий Вихарев. Народный избранник настаивает на том, что депутатов-прогульщиков нужно наказывать рублем.

В 12:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится деловой завтрак Российского экспортного центра (РЭЦ) в формате телемоста Екатеринбург – Москва – Санкт-Петербург – Новосибирск, посвященный итогам работы группы РЭЦ в первом полугодии 2017 года и кейсам компаний-экспортеров секторов малого и среднего бизнеса. Об основных направлениях финансовой и нефинансовой поддержки приоритетных отраслей, а также о мерах комплексной поддержки региональных экспортеров расскажет глава группы РЭЦ Петр Фрадков. По видеосвязи из Екатеринбурга выйдут руководитель обособленного подразделения Андрей Казанцев, директор Каменск-Уральского завода автомобильных агрегатов Алексей Горбунов. Участие в мероприятии примут управляющий партнер по маркетингу и продажам научно-производственного комплекса «Аверон» Борис Наумов и директор по развитию и продажам ООО «Уралактив» Евгений Максимов. По видеосвязи из Санкт-Петербурга выступит руководитель обособленного подразделения Юрий Докукин. По видеосвязи из Новосибирска выступит руководитель обособленного подразделения Елена Брагова.

В 13:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная открытию выставок Всероссийского фестиваля-биеннале «Урал-графо». Работы из золотого фонда отечественной графики и крупнейших музеев страны впервые выставляются в Екатеринбурге: в чем знаковость новых выставок фестиваля-биеннале «Урал-графо»? Какую экспозицию представит в столице Урала специальный гость фестиваля художник Валерий Гошко? На эти и другие вопросы ответят: Владимир Мантуров, первый заместитель министра культуры Свердловской области; Сергей Айнутдинов, заслуженный художник РФ, председатель Свердловского регионального отделения Союза художников России; Валерий Гошко, заслуженный художник РФ, лауреат международных конкурсов графики, член-корреспондент РАХ; Галина Шарко, искусствовед, член Союза художников России Виталий Волович, народный художник РФ, член-корреспондент РАХ. Экспозиции фестиваля-биеннале «Урал-графо» открываются в 18:00 в залах Свердловского регионального отделения Союза художников России.

В 14:15 в Свердловской государственной филармонии (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38а) состоится пресс-приемка органа после реконструкции. С журналистами встретится ведущий мастер органостроительной фирмы KlaisOrgelbau (Бонн, Германия) Бернард Альтхаус.

Екатеринбург. Другие новости 19.09.17

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