21 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

21.09.2017, четверг

В 09:00 в Екатеринбурге на площади Труда, у памятника Татищеву и де Генину в рамках проведения Единого часа духовности пройдет флешмоб «Голубь мира». Участники единовременно запустят в небо белых бумажных голубей, привязанных к воздушным шарам. На бумажных птицах написаны имена погибших участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В мероприятии примут участие около 500 человек – учащиеся общеобразовательных школ, студенты высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования Екатеринбурга.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание комиссии по бюджету и экономической политике. Депутатам представят доклад об исполнении бюджета города за первое полугодие 2017 года.

В 10:00 в офисе ФГУ «Уралуправтодор» (Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, 7 этаж, конференц-зал) состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Екатеринбургской агломерации. В пресс-конференции примут участие министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков, начальник ФГУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов, начальник ГКУ СО «Управление автодорог» Вячеслав Данилов, заместитель начальника Управления автодорог Олег Мелехов. Эксперты дорожного строительства расскажут о том, сколько уже отремонтировано дорог и объектов дорожной инфраструктуры, сколько предстоит еще сделать, будут ли работы завершены в срок, удается ли выполнять задачи, на решение которых направлен проект «Безопасные и качественные дороги».

В 10:00 в Центре международной торговли Екатеринбурга (ул. Куйбышева, 44) откроется научно-практическая конференция «О мерах по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека и заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией». Ведущие российские специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, а также администраторы здравоохранения обсудят, как остановить эпидемию этой опасной болезни на Урале.

В 10:00 в Екатеринбурге стартует пресс-тур по школьному питанию (сбор в 09:50 в фойе 1 этажа администрации города, пер. Банковский, 1). В программе посещение столовых гимназии № 177 и школы № 76. В мероприятии примут участие начальник управления образования Чкаловского района Ольга Бабченко, главный специалист управления образования Октябрьского района Ольга Шичинова, директора учебных заведений, старшеклассники, которые входят в специальную комиссию по питанию, родители учащихся.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам. Депутаты рассмотрят вопросы собираемости налога на имущество государственными и муниципальными учреждениями, исполнения областного бюджета в части расходования средств на строительство жилья для детей-сирот и другие.

В 11:00 состоится выездное заседание комиссии гордумы Екатеринбурга по социальной защите и здравоохранению. Члены комиссии посетят детскую городскую больницу № 15, Екатеринбургский консультативно-диагностический центр и Центральную городскую больницу № 23, где главврачи расскажут депутатам о работе медицинских учреждений.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная участию свердловской делегации в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, а также проведению региональной программы фестиваля на территории Свердловской области. Директор департамента молодежной политики Ольга Глацких, директор волонтерского центра, координатор волонтерских программ Антон Белов, участник фестиваля Константин Чесноков, один из организаторов региональной программы Екатерина Витюк расскажут о составе делегации, о подготовке волонтеров к фестивалю, о региональной программе фестиваля, поделятся планами по встрече иностранной делегации. Фестиваль пройдет в Сочи с 14 по 22 октября.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Депутаты рассмотрят вопросы транспортного обслуживания населения, проведения капремонта, помощи обманутым дольщикам и пайщикам и другие.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления. Депутаты рассмотрят вопросы о соглашении между областным правительством и исполнительным комитетом Гагаузии, о наделении муниципалитетов полномочиями по отлову бродячих собак и другие.

В 14:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) по инициативе компании «Тагил Телеком» состоится пресс-конференция, посвященная проблемам недобросовестной конкуренции на рынке телекоммуникаций и совместным действиям региональных операторов. Независимые региональные операторы связи намерены привлечь внимание власти и силовиков к действиям монополиста: почему бизнес региональных телекоммуникационных операторов оказался под угрозой? В чем суть конфликта «Тагил Телекома» с «Ростелекомом»? С чем связаны участившиеся повреждения линий связи? На эти и другие вопросы ответят: Владимир Фролов, директор компании-оператора связи «Тагил Телеком»; Дмитрий Лаптев, заместитель начальника цеха связи НПК «Уралвагонзавод»; Владимир Эккерт, начальник управления эксплуатации системы связи Нижнетагильского металлургического комбината; Олег Грищенко, президент Ассоциации «Ростелесеть»; Юрий Скоробогатов, представитель компании-оператора связи «Интерсвязь» (Челябинск); Григорий Захаров, представитель компании-оператора связи «Коммуникации Связи» (Новочеркасск); Дмитрий Галушко, эксперт по проблемам операторов связи (Москва), кандидат юридических наук, генеральный директор ООО «ОрдерКом» (подключение онлайн).

Екатеринбург. Другие новости 20.09.17

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