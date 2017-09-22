22 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

22.09.2017, пятница

В 08:30 в рамках Всемирного дня без автомобиля у здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) состоится брифинг с участием заместителя главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Архипова. 22 сентября автомобилистам и мотоциклистам предлагается отказаться от личных машин в пользу велосипедов, самокатов, общественного транспорта и пеших прогулок.

В 12:00 в культурно-образовательном центре Российского государственного профессионально-педагогического университета (ул. Машиностроителей, 11) состоится Фестиваль молодежной патриотической песни «Беспокойная юность моя». Мероприятия проводится в рамках подготовки к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная презентации «Царского маршрута» Екатеринбургской митрополии. Викарий Екатеринбургской епархии, епископ Среднеуральский Евгений и директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова расскажут о создании Царского маршрута в рамках реализации национального туристического проекта, о святых местах, храмах, монастырях маршрута и программе туристско-паломнической экскурсии, мероприятиях в честь празднования перенесения мощей святого праведного Симеона Верхотурского.

В 15:00 в Музее ВДВ «Крылатая гвардия» (Екатеринбург, ул. Крылова, 2а) состоится общее собрание членов Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России». Будут обсуждаться вопросы планирования деятельности на 2018 год, участие членов организации в общественно-политической жизни Екатеринбурга и Свердловской области. По окончании мероприятия состоится брифинг участников.

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