25 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

25.09.2017, понедельник

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится первое пленарное заседание осенней сессии. В повестке дня 30 вопросов, в том числе о согласии депутатов с назначениями в областном правительстве, предложенными губернатором.

В 14:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная презентации выставки редких документов «Демидовы на Урале». Руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов, директор Российского государственного военного архива Владимир Тарасов руководитель Управления Архивами Свердловской области Александр Капустин обсудят вопросы комплектования архивов документами, расскажут о выставке редких архивных материалов «Демидовы на Урале» и о праздновании 100-летия архивной службы. Презентация выставки запланирована на 27 сентября. На ней будут представлены редкие архивные документы из фондов сразу нескольких архивов: Государственного архива Свердловской области, Национального архива Финляндии, Государственного архива Ярославской области, Нижнетагильского городского исторического архива. Жемчужина коллекции – документы из фонда Авроры Карловны Демидовой-Карамзиной, предоставленные Национальным архивом Финляндии. 25-27 сентября в Екатеринбурге пройдет всероссийский Совет по архивному делу при Федеральном архивном агентстве.

В 14:00, по окончании крестного хода, в Верхотурье митрополит Екатеринбургский в Верхотурский Кирилл откроет стратегическую сессию «Перспективы и возможности для развития паломнического туризма в Свердловской области», которая пройдет в рамках торжеств в честь святого покровителя Урала Симеона Верхотурского. Участие в сессии примут представители органов власти, туриндустрии и СМИ регионов УрФО. В рамках мероприятия состоится презентация Царского маршрута, который станет частью федерального туристического паломнического проекта «Императорский маршрут». Микроавтобус для представителей СМИ отходит 25 сентября в 06:00 от Центра развития туризма Свердловской области (ул. 8 Марта, 13).

Екатеринбург. Другие новости 24.09.17

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