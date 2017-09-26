26 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

26.09.2017, вторник

В 09:30 в екатеринбургском ДОУ № 53 (улица Начдива Онуфриева, 10а) в рамках Дня воспитателя и дошкольных работников начнется пресс-тур «Один день из жизни воспитателя детского сада». В мероприятии примут участие руководитель ДОУ № 53 Наталья Гусева, музыкальный работник и работник физкультуры, родители дошкольников.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится первое после летних каникул заседание думы. В числе прочих будет рассматриваться вопрос об исполнении бюджета города за первое полугодие 2017 года.

В 10:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 1 этаж, конференц-зал) начнется XIII заседание Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве. На мероприятиях, приуроченных к проведению Совета, соберутся руководители Росархива, федеральных и ведомственных архивов, а также уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в области архивного дела и архивов из 71 субъекта России. В ходе посещения областных и муниципальных архивов, запланированных на время сессии, участники Совета обсудят концепции развития архивного дела в России до 2020 года. В рамках совета состоится презентация международной выставки архивных документов «Демидовы на Урале». С 10:00 до 13:00 пройдет пленарное заседание; с 13:45 до 14:00 – заседание президиума совета; с 14:00 до 16:00 – пленум Российского общества историков-архивистов.

В 10:30 в аэропорту Кольцово Главное управление МЧС России по Свердловской области проведет плановое масштабное пожарно-тактическое учение. Условный пожар предстоит «тушить» в одном из кафе, расположенном на первом этаже терминала «А».

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная новому способу сертификации в сфере ветеринарии. Ведущий специалист отдела государственного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля департамента ветеринарии Свердловской области – государственный ветеринарный инспектор Свердловской области Вадим Засыпалов, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Банникова, главный ветеринарный врач свинокомплекса «Уральский» Владимир Гавриленко расскажут о сроках и порядке перехода на обязательную электронную ветеринарную сертификацию, обозначат сложности, на которые стоит обратить внимание при оформлении документов, объяснят, какие проблемы могут возникнуть между производителями и надзорными органами. Переход на обязательную электронную ветеринарную сертификацию стартует с 1 января 2018 года.

В 13:30 в Министерстве финансов Свердловской области (пр. Ленина, 35) состоится пресс-подход по итогам заседания, на котором комиссия при министерстве выслушает пожелания муниципалитетов по формированию бюджета региона на 2018 год. Само заседание будет закрытым от прессы и начнется в 10:00.

Екатеринбург. Другие новости 25.09.17

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