27 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

27.09.2017, среда

В 10:00 в Уставном суде Свердловской области (Екатеринбург, ул. Пушкина, 19, зал заседаний) состоится открытое заседание по делу о соответствии Уставу Свердловской области статьи 5 Закона Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» в связи с запросами граждан Э.А. Трофимова и Н.И. Перкова.

В 10:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) состоится областное совещание «Воспитание сегодня: проблемы, поиски, решения». Планируется, что участие в мероприятии примет и.о. вице-губернатора Свердловской области Павел Креков. В 10:45 начнется пленарное заседание, в ходе которого обсудят актуальные аспекты воспитания и место образовательной организации в формировании социальной ответственности обучающихся; возможность воспитания и обучения с использованием социальных сетей; туризм как воспитательный ресурс и воспитательная роль классного руководителя. С 9:00 до 14:00 будут работать стендовые площадки.

В 10:00 в Верхней Пышме во Дворце спорта УГМК (ул. Орджоникидзе, 15) состоится презентация команды по настольному теннису УГМК сезона 2017/2018 гг. В церемонии примут участие генеральный директор ООО «УГМК-холдинг» Андрей Козицын, заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Яков Петров.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению первого международного турнира по хоккею среди студенческих команд. Заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, член правления Студенческой хоккейной лиги (СХЛ) Вячеслав Потехин, управляющий директор СХЛ Антон Храмцов, президент Европейской студенческой хоккейной лиги Ярослав Страк и генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске» Максим Уразов расскажут о подготовке к турниру, о географии и составе команд, обозначат планы по развитию спорта в регионе и укреплению интернациональных связей. На пресс-конференции также будут присутствовать руководители хоккейных команд: Сергей Чистяков (ХК УГГУ, Россия), Алексей Данилин (ХК «Авиаторы», Россия), Милос Фиал (UK Praha, Чехия), Милан Кисель (UMB, Словакия).

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная открытию выставки-инсталляции «Геометрия света» творческого дуэта российских художников Владимира Наседкина и Татьяны Баданиной. Российские художники Татьяна Баданина и Владимир Наседкин, арт-директор Екатеринбургской галереи современного искусства Елена Шипицына, директор музейного комплекса «Северская домна» Анна Трепалова и куратор Уральского филиала ГЦСИ Владимир Селезнев поделятся информацией о задумке создания выставки и результатах работы над проектом в течение 15 лет, расскажут о новом подходе к традициям конструктивизма. Кроме того, художники расскажут о своей работе «Красная линия» в рамках параллельной программы IV Уральской индустриальной биеннале.

В 13:00 в Екатеринбургском театре юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48) состоится пресс-конференция, посвященная первой премьере 88-го сезона – спектаклю «Э!..» – фантазии на тему комедии Николая Гоголя «Ревизор» в постановке режиссера Григория Лифанова. Журналистам покажут одну из сцен спектакля. Участники пресс-конференции: Григорий Лифанов, режиссер-постановщик; Игорь Капитанов, художник-постановщик; Фагиля Сельская, художник по костюмам; Александр Петражицкий, хореограф. Генеральный прогон спектакля состоится 28 сентября в 18:00.

В 15:00 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 375) полпред Игорь Холманских проведет заседание Совета по противодействию коррупции с участием заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарева, глав субъектов УрФО. Будут обсуждаться вопросы противодействия коррупции и совершенствования системы контроля при распределении земельных участков.

В 16:00 в Екатеринбурге (ул. Малышева, 101, 3 этаж, зал заседаний Общественной палаты, каб. № 301) состоится заседание общественного совета при департаменте Госжилстройнадзора Свердловской области. Участники совещания рассмотрят последние изменения в жилищном законодательстве, а также обсудят результаты государственного надзора в сфере долевого строительства многоквартирных домов. С докладами перед членами совета выступит директор департамента Алексей Россолов.

В 17:00 в Екатеринбурге на площадке отеля Hyatt Regency Ekaterinburg (ул. Бориса Ельцина, 8) состоится встреча Клуба иностранных инвесторов на Урале Investor's Тalks. Организуют мероприятие Уральская торгово-промышленная палата и Корпорация развития Среднего Урала при поддержке правительства Свердловской области. Очередная встреча посвящена рынку промышленной недвижимости и позволит посмотреть на индустриально-логистическую инфраструктуру региона с точки зрения работающего в России иностранного бизнеса.

Екатеринбург. Другие новости 27.09.17

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