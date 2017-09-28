28 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

28.09.2017, четверг

В 10:00 и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков вместе со специалистами областного управления автодорог проинспектируют ход ремонтных работ моста через реку Мостовка на автомобильной дороге Екатеринбург – село Косулино. Автобус для СМИ отправится от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького 21/23) в 09:00.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная предложениям уральского предпринимательского сообщества по внедрению онлайн-касс. Уральские предприниматели оценили первый опыт работы с онлайн-кассами: какие проблемы возникли? Почему, по мнению бизнеса, необходимо ввести мораторий на штрафные санкции до конца 2017 года? Каких нововведений опасаются предприниматели в следующем году? На эти и другие вопросы ответят: Светлана Окулова, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты; Ирина Мамина, председатель комиссии по бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей Уральской торгово-промышленной палаты; Татьяна Колотова, председатель комиссии по развитию малого и среднего бизнеса Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей; Людмила Карнашевская, директор Межрегионального филиала Урал ООО «Такском».

В 11:00 в КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, 90) состоится открытая для СМИ тренировка «Автомобилиста». По ее окончании у журналистов будет возможность задать вопросы игрокам и главному тренеру команды Владимиру Крикунову. В пятницу, 29 сентября, «Автомобилист» отправится на выезд по маршруту Шанхай – Владивосток – Хабаровск.

В 12:00 в Арбитражном суде Свердловской области (Екатеринбург, ул. Шарташская, 4, зал № 702) состоится основное заседание по иску о защите деловой репутации портала Е1 к руководителю агентства «Накануне.ру» Татьяне Николаевой.

В 15:00 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится заседание Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург». В повестке вопросы: о прогнозе бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов; о готовности муниципальных образовательных организаций к началу учебного года; об итогах избирательной кампании по выборам губернатора Свердловской области.

В 15:00 в Октябрьском местном отделении «Единой России» (Екатеринбург, ул. Луначарского, 185, оф. 202) открывается общественная приемная партийного проекта «Локомотивы роста». В мероприятии примут участие секретарь СРО ЕР, первый заместитель председателя заксобрания Виктор Шептий, координатор местных отделений партии в Екатеринбурге, депутат заксобрания Михаил Клименко, региональный координатор партпроекта «Локомотивы роста», генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра, секретарь Октябрьского местного отделения ЕР Алексей Сизиков.

В 18:30 в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Екатеринбург, ул. Малышева, 46) стартует цикл лекций «Главы старого Екатеринбурга», посвященный самым заметным градоначальникам XIX – начала XX веков. Занимательные факты из истории дореволюционного Екатеринбурга расскажет кандидат исторических наук, автор книги «Повседневная жизнь Екатеринбурга на рубеже XIX-XX веков» Владимир Микитюк.

Екатеринбург. Другие новости 27.09.17

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