29 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

29.09.2017, пятница

В 09:20 в рамках литературного фестиваля «Время читать!» в гимназии № 9 (Екатеринбург пр. Ленина, 33) состоится ряд открытых мероприятий (уроков, мастер-классов, семинаров) с лучшими учителями и методистами Екатеринбурга.

В 10:00 в отеле Novotel Екатеринбург Центр (ул. Энгельса, 7, зал «Родонит-Восток») состоится пресс-конференция компании «Лента», посвященная ближайшим планам развития сети в регионе и ее участию в культурной жизни города. Участники: Ольга Харламова, операционный директор формата «Супермаркет»; Александр Ляпустин, региональный директор. Гостями мероприятия станут представители городской администрации и партнеры компании.

В 10:00 в Первоуральске в Управлении по конвоированию ГУФСИН (ул. Горького, 1) состоится встреча с Героем России Сериком Султангабиевым, который в сентябре 2014 года ценой своего здоровья спас подчиненного-солдата от разрыва гранаты на учениях. Он выступит в рамках воспитательной работы с личным составом перед 250 сотрудниками конвоя и спецназа ГУФСИН.

В 10:00 в администрации Белоярского ГО пройдет второй этап конкурса по отбору кандидатов на пост главы городского округа (п. Белоярский, ул. Ленина, 263, ауд. 115). Кандидаты на пост главы будут презентовать свои предложения по решению актуальных вопросов местного значения и рассказывать, как они предполагают выстраивать работу на посту главы округа.

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, медицинский кабинет № 480) депутатом Екатеринбургской городской думы Ире Овчинниковой, Владимиру Смирнову, Сергею Ковальковскому и Александру Мяконьких поставят прививки от гриппа.

В 11:00 в рамках Всероссийской осенней акции «Живи, лес!» около поселка Висим будет высажено 6 тысяч елей (сбор на первом повороте на поселок Висим с Серовского тракта со стороны Екатеринбурга). Инициатором этой акции стало Всероссийское общество охраны природы, Среднеуральский медеплавильный завод выступил спонсором приобретения посадочного материала, площадь для посадки подготовило Нижне-Тагильское лесничество.

В 12:00 в Каменске-Уральском у памятника героям-ликвидаторам радиационных аварий (ул. Каменская, 84а) состоится областное мероприятие, посвященное 60-й годовщине аварии на ПО «Маяк» (29 сентября 1957 года). Планируется проведение торжественно-траурного митинга с возложением цветов у памятника героям-ликвидаторам, а также концертная программа в cоциально-культурном центре Каменска-Уральского (ул. Ленина, 36, с 14:00 до 15:10).

В 12:30 в Областном центре медицинской профилактики (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8б) состоится брифинг и.о. министра здравоохранения Свердловской области Игоря Трофимова и главного специалиста по медицинской профилактике Светланы Глуховской, посвященный Всемирному дню сердца. Они расскажут, как сами заботятся о здоровье своего сердца, какие возможности для профилактики сердечнососудистых заболеваний имеются в Свердловской области, и наградят победителей Марафона здоровья. С 11:00 до 15:00 в центре пройдет массовая акция профилактической направленности «Сохрани сердце здоровым».

В 16:00 в Екатеринбурге в рамках партийного проекта «Городская среда» в Кировском районе откроют двор, отремонтированный по программе комплексного благоустройства дворовых территорий (ул. Блюхера, 63а). В мероприятии примут участие секретарь СРО ЕР, первый заместитель председателя заксобрания Виктор Шептий, координатор местных отделений партии в Екатеринбурге, депутат заксобрания Михаил Клименко, координатор партийного проекта «Городская среда», председатель комитета заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо.

Екатеринбург. Другие новости 28.09.17

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