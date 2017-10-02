2 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

02.10.2017, понедельник

В 09:15 первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов примет участие в презентации индустриального парка «Про-бизнес-парк» (Екатеринбург, ул. Экспертов, 7) и в торжественном открытии на площадке парка завода по производству гофрированных полипропиленовых труб. В ходе мероприятия запланирован осмотр производства и пресс-подход. Автобус для СМИ отправится на предприятие в 8:00 от здания резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23).

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) откроется IХ Международный форум «Юридическая неделя на Урале». Организаторы форума – СРО общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и Уральский государственный юридический университет. В ходе форума на разных площадках пройдут тематические мероприятия: конференции, круглые столы, научно-практические семинары, по вопросам развития права в условиях происходящих сегодня глобальных изменений. Также традиционно состоится бесплатное оказание юридической помощи жителям.

В 10:00 сотрудники МЧС совместно со специалистами АО «Екатеринбурггаз» проведут рейд в частном секторе поселка Семь Ключей Екатеринбурга (сбор на ул. Водопьянова, 30). Будут проверяться соблюдение правил безопасности при эксплуатации отопительных газовых котлов.

В 11:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 4 этаж, зал № 7А) состоится оглашение приговора по делу о разбойном нападении на жительницу Серова и ее убийстве. По версии следствия, нападавшие решили, что женщина зарабатывает приемом цветмета и напали на нее. Судья: Неретин Павел Владимирович.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Свердловской области XXVIII фестиваля документального кино «Россия». Кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РСФСР, заместитель председателя Союза кинематографистов РФ, президент кинофестиваля «Россия» Клим Лаврeнтьев (Москва), генеральный директор Госфильмофонда России, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, заслуженный работник культуры РФ, секретарь правления Союза кинематографистов РФ Николай Бородачев (Москва), кинорежиссёр, продюсер, генеральный директор кинофестиваля «Россия» Георгий Негашев (Екатеринбург), режиссер, сценарист, генеральный продюсер киновидеостудии «Анимос», художественный руководитель – советник заместителя директора по общественно-политическому вещанию Первого канала, заслуженный деятель искусств РФ, председатель жюри кинофестиваля «Россия» Тенгиз Семёнов (Москва), контр-адмирал, генеральный директор учебно-исследовательского центра Московской федерации профсоюзов, главный герой фильма конкурсной программы кинофестиваля «Россия» «Последний парад «Беззаветного» Владимир Богдашин (Москва) расскажут о программе фестиваля в этом году, о площадках и конкурсантах, поделятся информацией о географии участников и темах фильмов.

В 13:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) открывается Международная научно-практическая конференция «Права человека в условиях угроз и вызовов XXI в. (к 100-летию Октябрьской революции 1917 года). В программе: с 13:00 до 16:00 – пленарное заседание, с 16:30 до 18:00 – работа секций.

В 14:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная IV Международному форуму высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. В пресс-конференции примут участие: и.о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, ответственный секретарь оргкомитета 100+ Forum Russia, исполнительный директор СРО «Ассоциация строителей Урала» Вера Белоус. Участники пресс-конференции расскажут об обновленной концепции форума, обозначат круг вопросов, которые представители профессионального сообщества будут решать в рамках деловой программы форума, расскажут о знаковых темах и спикерах 100+ Forum Russia-2017.

В 15:00 в Музее архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета (Екатеринбург, ул. Горького, 4а) состоится брифинг-открытие III выставочно-просветительского проекта «Дни конструктивизма на Урале». Участники брифинга: Жан-Луи Коэн, французский историк архитектуры, один из первых западных исследователей авангарда; Алевтина Моисеева, начальник отдела государственного надзора за объектами культурного наследия Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области; Александр Займогов, начальник отдела историко-архитектурного охранного зонирования и популяризации объектов культурного наследия Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области; Никита Сучков, куратор выставки «Дни конструктивизма на Урале»; Елена Штубова, директор Музея архитектуры и дизайна УрГАХА. Программа дня: с 15:00 до 15:40 брифинг-открытие «Дней конструктивизма на Урале»; с 15:40 до 16:00 – кураторская экскурсия по выставке для журналистов от Людмилы Старостовой, соорганизатора городских прогулок по памятникам конструктивизма в Екатеринбурге; с 16:00 до 17:00 – официальное открытие «Дней конструктивизма на Урале».

Екатеринбург. Другие новости 01.10.17

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