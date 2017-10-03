3 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

03.10.2017, вторник

В 09:00 на плацу Управления по конвоированию Первоуральска (ул.Горького, 1) состоится открытие второго этапа Всероссийского конкурса на звание лучшего начальника караула специальных подразделений УИС по конвоированию. Для участия во втором этапе смотра-конкурса съедутся представители из УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономного округу, Ямало-Ненецкого автономному округу, УФСИН России по Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности. В числе прочих будут рассматриваться вопросы о порядке передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности.

В 10:00 в Ельцин Центре (ул. Ельцина, 3; кино-конференц-зал) состоится научно-практическая конференция «Росселевские чтения», которая пройдет в рамках IV Всероссийского симпозиума по региональной экономике. Мероприятие посвящено 80-летию первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Планируется, что участие в конференции примет и.о. заместителя губернатора Свердловской области Александр Высокинский. В 11:00 состоится панельная дискуссия на тему «Вызовы, поиск решений и результаты социально-экономического развития Свердловской области в период реформ».

В 10:00 в Екатеринбурге в экологическом отделении Дворца молодежи (ул. Ясная, 5) состоится открытие регионального этапа III Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Планируется, что участие в мероприятии примут и.о. заместителя губернатора Свердловской области Павел Креков, и.о. министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 451) в рамках IX Международного форума «Юридическая неделя на Урале» состоится конференция «Проблемы реализации полномочий органов местного самоуправления в современных условиях». В мероприятии примут участие первый заместитель главы администрации города Алексей Кожемяко, муниципальные служащие, практикующие юристы, сотрудники надзорных органов, органов государственной власти и местного самоуправления.

В 12:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная официальному запуску мобильного приложения «Монитор». Приложение разработано в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» по инициативе управления автомобильных дорог Свердловской области при поддержке областного министерства транспорта и дорожного хозяйства. Цель проекта – вовлечение граждан в процесс общественного контроля за состоянием дорог. В пресс-конференции примут участие и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, начальник управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ» Артем Ланцев.

В 13:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится совместное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. В повестке вопрос об организации работы по пресечению незаконной нестационарной торговли на территории города.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная перспективам развития российско-венгерского межрегионального сотрудничества в отрасли водного хозяйства. Генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч, генеральный директор «Будапештский водоканал» Чаба Харанги (Венгрия), глава города Нижний Тагил Сергей Носов, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова, председатель совета директоров АО «Уральская водная компания» Янош Гомбасеги (Венгрия) и генеральный директор АО «Уральская водная компания» Сергей Хван представят обзор состояния систем водоснабжения и водоотведения на Урале и расскажут об опыте решения проблем их модернизации и современных европейских технологиях водоочистки. Одной из основных затрагиваемых тем пресс-конференции станет модернизация и повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения водоканалов УрФО при реализации концессионных соглашений.

В 14:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 2 этаж, пресс-центр) состоится брифинг и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова по вопросам начала отопительного сезона в регионе и подачи тепла потребителям.

В 16:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. В повестке – подведение итогов весеннего призыва и организация осенней кампании; обсуждение вопроса о состоянии противопожарного водоснабжения в городе; результаты проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2017 года.

Екатеринбург. Другие новости 03.10.17

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