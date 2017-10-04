4 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

04.10.2017, среда

В 09:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

С 10:00 до 17:00 в технопарке «Университетский» (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5) компания Google проведет конференцию «Окей, Екатеринбург», посвященную возможностям продвижения бизнеса с Google.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Первый вопрос повестки – «Об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург», депутатов Екатеринбургской городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления и муниципальных органов, не входящих в структуру органов местного самоуправления, муниципального образования «город Екатеринбург».

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная началу осенней призывной кампании в ЦВО. Начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО, полковник Сергей Яровой, начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО, генерал-майор Александр Линьков и помощник командующего войсками Центрального военного округа – руководитель пресс-службы Центрального военного округа, полковник Ярослав Рощупкин предоставят данные о плановых показателях осеннего призыва в регионе, расскажут о требованиях к здоровью новобранцев и возможностях прохождения альтернативной службы для уральских призывников.

В 11:30 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная Дню чтения в Свердловской области. Свердловская область впервые проводит День чтения, посвященный науке: в течение целого дня одновременно в регионе запустятся более 1500 мероприятий – встречи с писателями и учеными, чтения научно-популярной литературы, сбор книг. Как поучаствовать в акциях? Какая программа составлена специально для людей с ограниченными возможностями здоровья? На эти и другие вопросы ответят: Павел Креков, и.о. заместителя губернатора Свердловской области; Неля Жамалетдинова, директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина; Елена Николаева, директор Информационного центра по атомной энергии Екатеринбурга; Нина Садыкова, научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН.

В 12:00 в оздоровительном центре «Санаторий «Бодрость» (ул. Краснофлотцев, 48а) начнется выездное заседание постоянной комиссии гордумы Екатеринбурга по социальной защите и здравоохранению (отъезд от здания администрации города, пр. Ленина, 24а, со двора) в 11:30.

В 12:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2, конференц-зал, 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная IX Уральскому форуму по недвижимости «100+ ForumRussia» на тему «Рынок недвижимости Екатеринбурга – основные точки роста». Модератор: Рустем Галеев, исполнительный директор Уральской палаты недвижимости. Эксперты: Михаил Волков, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области; Алексей Белышев, заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования; Татьяна Деменок, президент Российский гильдии риэлторов; Ирина Зырянова, президент Уральской палаты недвижимости. Международный форум высотного и уникального строительства «100+ ForumRussia» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 6 октября.

В 12:30 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина,1) День первокурсника Уральского государственного медицинского университета. Студенты дадут торжественное обещание первокурсника, получат белый медицинский халат, студенческий и читательский билеты, зачетную книжку и символический рецепт. Первокурсников поздравят: и.о. ректора УГМУ, член-корреспондент РАН, заслуженный врач России, профессор Ольга Ковтун, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, и.о. заместителя губернатора Свердловской области Павел Креков, и.о. министра здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов, и.о. министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 302) в рамках IX Международного форума «Юридическая неделя на Урале» и III Уральского форума конституционалистов состоится круглый стол «Голосование по месту нахождения, открепительные удостоверения и досрочное голосование на выборах: проблемы и перспективы». Мероприятие проведет председатель Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург», доцент кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета, кандидат юридических наук Илья Захаров. В обсуждении примут участие представители органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург», представители системы избирательных комиссий; исследователи-конституционалисты; политологи; студенты Уральского государственного юридического университета.

В 19:00 в кинотеатре «Салют» (Екатеринбург, ул. Толмачёва, 12) в честь 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли Екатеринбургский планетарий и кинотеатр «Салют» организуют научно-популярное ток-шоу «Жизнь без спутника». Ученые расскажут, как сложилась бы жизнь человечества без освоения космоса и о том, какие технологии стали развиваться благодаря спутнику. Спикеры: Вадим Крушинский – заведующий лабораторией астрономических приборов Коуровской обсерватории УрФУ; Игорь Лындин – ведущий научный сотрудник Уральского государственного военно-исторического музея, автор книги «Уральское утро космической эры»; Олег Евсегнеев – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры технической физики физико-технологического института УрФУ.

Екатеринбург. Другие новости 04.10.17

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