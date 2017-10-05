5 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

05.10.2017, четверг

В 09:30 в Екатеринбурге начнется финальный объезд объектов ремонта улично-дорожной сети (сбор в 09:20 в здании администрации города, пр. Ленина, 24а, фойе 1 этажа). Мероприятие проведет председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова. Также в объезде примут участие представители Общероссийского народного фронта.

В 10:00 в офисе АО «Облкоммунэнерго» (Екатеринбург, ул. Чапаева, 14/10) состоится открытое выездное заседание комитета по энергетике СОСПП на тему «Инвестиции в теплоснабжение – стимул развития российской экономики».

В 10:00 в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга (ул. Машиностроителей, 19а) состоится суд по иску органов опеки к жительнице города Юлии Савиновских, у которой изъяли приемных детей после мастэктомии.

В 10:00 в Екатеринбурге в «Маринс парк отеле» (ул. Челюскинцев, 106) пройдет I Всероссийская научно-практическая конференция «Роль мусульманской женщины в просвещении и гуманизации общества». Организаторы: Духовное управление мусульман РФ, Духовное управление мусульман Свердловской области, Московский исламский институт, МГУ имени М. В. Ломоносова, при участии СПбГУ и Казанского (Приволжского) федерального университета.

В 10:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная работе школьных психологов в образовательных учреждениях. Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, доцент кафедры психологии образования Уральского государственного педагогического университета Юлия Братчикова и педагог-психолог гимназии №47 высшей квалификационной категории, психолог-консультант Александр Прокопьев расскажут о специфике работы педагога-психолога в общеобразовательных учреждениях, о новых способах и технологиях работы по формированию полноценного личностного и интеллектуального развития учеников, обсудят вопросы необходимости сохранения ставки в учебных заведениях.

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 1, зал № 339) состоится лекция профессора университета Сеула Сон Хон Кима на тему «Архитектура и урбанизм в условиях гиперплотного мегагорода. Опыт Сеула».

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам выборов в Российской академии наук. Вице-президент РАН, председатель УрО РАН, директор Института органического синтеза УрО РАН, академик Валерий Чарушин, заместитель председателя УрО РАН, академик Николай Мушников, председатель Объединенного ученого совета по экономическим наукам УрО РАН, член-корреспондент Евгений Попов, заместитель председателя УрО РАН, директор Института философии и права УрО РАН, член-корреспондент Виктор Руденко обозначат итоги выборной кампании РАН, значения изменений для Уральского отделения РАН, поделятся информацией о планах работы на 2018 год, а также ответят на вопросы журналистов.

В 12:00 в Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) состоится торжественная церемония, посвященная Дню учителя. В качестве приглашенных на мероприятии будут присутствовать более тысячи школьных учителей, преподавателей колледжей и техникумов, а также руководители образовательных учреждений. Планируется, что с профессиональным праздником педагогов поздравит и.о. заместителя губернатора Свердловской области Павел Креков. В ходе церемонии состоится награждение работников сферы образования.

В 14:00 в Екатеринбурге (ул. Пушкина, 19, зал судебных заседаний Уставного суда Свердловской области) Общественная палата Свердловской области проведет общественные (публичные) слушания по вопросу создания вокруг Екатеринбурга лесопаркового зеленого пояса.

В 14:00 в технопарке «Университетском» (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5, конференц-зал) состоится совещание по вопросу расширения поставок предприятий Свердловской области для нужд судостроительной отрасли. В совещании примут участие: директор департамента развития поставщиков и координации опытно-конструкторских работ АО «ОСК» Александр Наволоцкий, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, приглашены руководители более 100 предприятий региона.

В 14:10 в Свердловской государственной академической филармонии (ул. К. Либкнехта, 38а, центральный вход, малое фойе) состоится пресс-конференция, посвященная старту IV Международного музыкального фестиваля «Евразия», который пройдет в Екатеринбурге с 6 по 13 октября. О программе фестиваля, его участниках и роли события в культурном пространстве региона расскажут и.о. министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина, художественный руководитель фестиваля, художественный руководитель и главный дирижер Уральского академического филармонического оркестра Дмитрий Лисс, директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский, композитор, DJ, автор проекта Nonclassical Night Габриэль Прокофьев. В 13:45 журналистам будет предоставлена возможность фото- и видеосъемки репетиции струнной группы Уральского филармонического оркестра и Юй Линлин (пипа).

В 16:00 в ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3) состоится торжественный прием управления культуры администрации Екатеринбурга в честь Дня учителя и Международного дня музыки, а также торжественная церемония вручения премии «Во славу Екатеринбурга» педагогическим работникам.

Екатеринбург. Другие новости 04.10.17

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