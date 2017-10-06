6 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

06.10.2017, пятница

В 11:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная созданию Федерального совета по промышленному туризму. Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Роман Скорый, председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности, вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин, директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко, глава города Нижний Тагил Сергей Носов, атташе по туризму в посольстве Республики Болгария в РФ, первый секретарь Катя Жекова и исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев обсудят перспективы развития уральского региона как центра промышленного туризма, расскажут об укреплении межрегиональных связей и механизмов взаимодействия в развитии туризма, а также о тенденциях и прогнозах на зимний туристический сезон.

В 11:00 в офисе «Красного креста» в Екатеринбурге (ул. Коминтерна, 16, оф. 718) завершится всероссийская акция «Корзина доброты»: специалисты будут выдавать собранные уральцами наборы продуктов возрастным пенсионерам, социально необеспеченным гражданам, малоимущим семьям.

11:00 состоится пресс-тур на роботизированный комплекс по производству муфт ОАО «Уральский трубный завод» (Первоуральск, ул. Сантехизделий, 34). В мероприятии примут участие: и.о. министра промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, депутат Государственной думы РФ Николай Езерский, финансовый директор предприятия Александр Михалев. Автобус для СМИ отправится в 09:00 от резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

В 11:30 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2, павильон № 4, зал № 1) в рамках Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia состоится открытое заседание архитектурно-градостроительного совета города. В мероприятии примет участие глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. На заседании будут подведены итоги конкурса на разработку концепции набережной Верх-Исетского пруда – реки Исети от Малого Конного полуострова до улицы Папанина, включая территорию площади Субботников и территорию Верх-Исетского металлургического завода.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная юбилею первого губернатора Свердловской области, члена Совета Федерации Эдуарда Росселя. Первый губернатор Свердловской области, член Совета Федерации Эдуард Россель оценит текущее состояние региона, обозначит основные векторы развития промышленности, расскажет, какие вопросы и проблемы Среднего Урала обсуждаются в Совете Федерации и какие пути их решения видят представители власти.

В 12:00 в Екатеринбурге в рамках Дня чтения стартует экспресс-экзамен «Вспомнить все!». Он пройдет одновременно на четырех площадках: Городской библиотечный информационный центр (ул. Антона Валека, 12), библиотека № 6 (ул. Белореченская, 26), библиотека № 7 (ул. Фролова, 29) и библиотека № 17 (пр. Ленина, 70). Горожанам предложат проверить знания по биологии, географии, физике, химии, астрономии: нужно будет вытянуть экзаменационный билет и продемонстрировать эрудицию и кругозор. В течение дня в библиотеках города будут работать интеллектуальные аттракционы, пройдут публичные лекции. В 14:00 в Городском библиотечном информационном центре (ул. Антона Валека, 12) выступят помощник председателя регионального отделения Русского географического общества и главный редактор журнала «Уральский следопыт» Максим Фирсов и путешественник, координатор молодежного географического клуба Михаил Семенов. В 14:30 в библиотеке № 1 имени А. И. Герцена (ул. Чапаева, 5) пройдет встреча с председателем комитета «Уральское общество любителей естествознания» Геннадием Порозовым.

В 14:00 в Министерстве финансов Свердловской области (пр. Ленина, 34, 3 этаж, зеленый зал) состоится подведение предварительных итогов согласительных процедур с представителями муниципалитетов региона.

В 14:00 в Екатеринбурге возле памятника воинам-спортсменам у КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90) игроки ХК «Автомобилист» посадят зеленые ели.

Екатеринбург. Другие новости 05.10.17

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