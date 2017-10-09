9 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

09.10.2017, понедельник

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 2 этаж, зал № 3А) в Свердловском областном суде начнется рассмотрение уголовного дела Виталия Сиволапа, обвиняемого в убийстве судебного пристава. Судья: Неретин Павел Владимирович.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция «Год добровольцев в Свердловской области: развитие движения на Урале». И.о. директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, исполнительный директор ресурсного центра добровольчества Свердловской области «Сила Урала» Владислав Овчинников, профессор, ректор РГППУ, председатель совета директоров средних специальных учебных заведений Свердловской области и УрФО Евгений Дорожкин, и.о. руководителя регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Эльдар Валиуллин и координатор Свердловского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» Павел Чигвинцев расскажут о результатах деятельности ресурсного центра, взаимодействии с общественным сектором региона, поделятся информацией о формировании межведомственной комиссии по развитию добровольчества в Свердловской области и общественного совета Ресурсного центра добровольчества.

В 12:00 в шоу-руме комплекса «Форум-Сити» (Екатеринбург, ул. Хохрякова, 48, вход со стороны ул. Радищева состоится пресс-конференция, на которой будет презентован первый в Екатеринбурге центр продаж нового формата – Центр впечатлений.

В 19:00 в Екатеринбурге состоится торжественное открытие первого и пока единственного в Екатеринбурге двора, который был полностью благоустроен по федеральной программе «Формирование современной городской среды» (ул. Седова, 42). В мероприятии примут участие представители администрации Железнодорожного района, заксобрания, гордумы Екатеринбурга и УК «РЭМП Железнодорожного района».

Екатеринбург. Другие новости 08.10.17

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