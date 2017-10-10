10 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

10.10.2017, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание думы.

В 10:00 в здании администрации Богдановича (ул. Советская, 3, к. 40) состоится второй этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы Богдановичского ГО.

В 10:00 в Екатеринбурге состоится торжественное открытие специализированной клиники «Диаверум» по уходу за больными с хронической почечной недостаточностью (ул. Щербакова, 77, ЖК «Каменный ручей»). В мероприятии примет участие президент компании Даг Андерсон.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная оценке психоэмоционального состояния жителей Свердловской области. Эксперты оценили подверженность свердловчан депрессиям и сезонной хандре: как часто у жителей региона встречаются психические и психологические расстройства? Какую методику профилактики суицидов у взрослых внедряет Свердловская область? Как картина диагнозов меняется со временем, на фоне экономических и общественно-политических изменений? На эти и другие вопросы ответят: Олег Сердюк, главный психиатр Свердловской области, главный врач Свердловской областной клинической психиатрической больницы; Михаил Перцель, главный психотерапевт Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор». 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке спортсменов по подводному плаванию в Свердловской области. И.о. министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, президент федерации подводного плавания Свердловской области, член Общественной палаты Свердловской области Валерий Черкашин, заслуженный тренер РФ Владислав Петров и заслуженный мастер спорта Евгений Смирнов расскажут о перспективах развития подводного спорта, подведут итоги участия в соревнованиях спортсменов уральской школы.

В 11:00 в Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) состоится областное совещание, на котором будут подведены итоги проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году и установлены задачи на 2018 год. Планируется, что участие в мероприятии примет и.о. заместителя губернатора Свердловской области Павел Креков. В числе приглашенных на совещание – заместители глав муниципальных образований региона, курирующие вопросы образования, директора школ, члены Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области, председатели предметных комиссий Свердловской области и члены конфликтной комиссии Свердловской области в 2017 году.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке горных инженеров на Урале и планам по развитию Уральского горного университета в 2018 году. Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, и.о. ректора Уральского государственного горного университета Алексей Душин, заместитель генерального директора по персоналу и социальному развитию «Ураласбест» Валерий Юстус обсудят вопросы подготовки студентов, уровень квалификации кадров, обозначат роль УГГУ в системе образования Свердловской области, а также озвучат основные цели и задачи работы Университета в 2017-2018 гг.

В 14:00 в здании Уральского государственного аграрного университета (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 42) пройдут публичные обсуждения правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по Свердловской области.

В 16:00 на площадке УТПП (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19а) состоится презентация Азербайджана в рамках продвижения страны как туристического направления. Гости презентации смогут познакомиться с яркими туристическими программами, узнать о лучших курортах и отелях страны. Мероприятие пройдет при поддержке Центра развития туризма Свердловской области и консульства Азербайджана в Екатеринбурге.

В 16:00 в Инновационном культурном центре (Первоуральск, ул. Ленина, 18б) состоится церемония награждения победителей всероссийского конкурса буктрейлеров «Читай. Думай. Твори». Планируется, что призеров поздравят заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина и генеральный директор Инновационного культурного центра Николай Михайлов.

Екатеринбург. Другие новости 09.10.17

Организатора пикета в поддержку Навального, закончившегося задержаниями, приговорили к 20 часам обязательных работ (ФОТО, ВИДЕО). / Игорь Холманских подарил Эдуарду Росселю на юбилей северного оленя (ФОТО). / На мандат Буркова в Госдуме могут претендовать Черешнев, Ионин и Жуковский. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»