11 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

11.10.2017, среда

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвящённая нововведениям осеннего призыва в Свердловской области. В Свердловской области начался осенний призыв: как изменилась военная форма у новобранцев? Пойдут ли служить юнармейцы? Много ли призывников остаются служить в родном регионе? На эти и другие вопросы ответят: Игорь Лямин, военный комиссар Свердловской области; Вадим Денисов, начальник отдела призыва и подготовки граждан на военную службу военного комиссариата Свердловской области.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная контролю в сфере рекламы. Заместитель руководителя УФАС России по Свердловской области Сергей Волков, PR-директор рекламного агентства «Восход» Ирина Лбова и доцент кафедры педагогики и психологии образования Уральского федерального университета Рустам Муслумов обсудят вопросы контроля законодательства в сфере рекламы, расскажут об основных современных рекламных моделях и тенденциях, а также обозначат уровни психологического воздействия на подсознание потенциального потребителя.

В 12:30 в пресс-центре здания правительства Свердловской области (Октябрьская площадь, 1, 2 этаж) состоится брифинг первого вице-губернатора Алексея Орлова, заместителей председателя правления АО «Россельхозбанк» Оксаны Лут и Ирины Жачкиной на тему взаимодействия региона и банка, а также перспектив сотрудничества, в том числе в отрасли АПК.

В 14:00 в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3, конференц-зал блока Б) состоится расширенное заседание коллегии Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, в которой примет участие глава областного министерства спорта Леонид Рапопорт. Директор государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области» Яков Зобнин выступит с докладом об итогах выступления спортсменов Свердловской области в финальных соревнованиях VIII зимней Спартакиады учащихся России 2017 года и VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года. Об итогах областного конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных образованиях Свердловской области по итогам 2016 года расскажет заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Яков Петров.

В 18:30 в Городском библиотечном информационном центре (Екатеринбург, А. Валека, 12) пройдёт лекция «Мифы о радиоактивных отходах и как с ними бороться». На лекции будут рассмотрены источники образования радиоактивных отходов, а также система обращения с ними, существующая в РФ. Спикер: Николай Шмаков, директор Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Екатеринбург. Другие новости 10.10.17

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