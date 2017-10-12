12 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

12.10.2017, четверг

В 09:15 в отеле «Онегин» (Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 49, 8 этаж, зал «Ассамблея») состоится Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Управление риском для здоровья работающих и населения в связи с хозяйственной деятельностью предприятий металлургической промышленности». Организаторы – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Свердловской области, ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора ООО «УГМК-холдинг», АНО «Уральский региональный центр экологической эпидемиологии».

В 11:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) пройдет заседание правительства Свердловской области, основным вопросом повестки которого станет подготовка к празднованию на территории региона Дня народного единства 4 ноября. Члены областного кабмина также примут ряд постановлений, в том числе – о проекте закона, предполагающем корректировку областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Также в повестке вопрос о распределении субсидий областного бюджета на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры, оснащение их музыкальными инструментами и необходимым оборудованием и о распределении средств областной казны на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на формирование книжных фондов. Об этой работе журналистам расскажет и.о. министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина на брифинге после окончания заседания. Подход к прессе состоится в пресс-холле на 2 этаже Дома правительства.

В 11:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга начнется предварительное заседание по уголовному делу финансового директора ООО «Альтернативная энергетика» Максима Бобина, который в преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу Уральского следственного управления на транспорте СКР». Заседание пройдет в закрытом режиме.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция «Уральский образовательный центр «Золотое сечение»: итоги смены и планы на 2018 год». И. о. директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, генеральный директор ОАО «ОЭЗ Титановая долина» Артемий Кызласов и директор фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» Елена Короткова расскажут о выполнении «дорожной карты» и перспективах развития Центра, поделятся информацией о дальнейшем сопровождении выпускников смены, подведут итоги первой смены и сообщат, какова тематика и направленность образовательных смен в 2018 году. В рамках пресс-конференции будут подписаны соглашения о сотрудничестве между фондом «Золотое сечение», «Титановой долиной», УГГУ, УрГПУ и УГМУ.

В 13:00 в Екатеринбурге в книжном магазине «Пиотровский» (Ельцин-центр, ул. Ельцина, 3а) пройдет презентация книги «Театр мечты», изданной к 105-летию Екатеринбургского театра оперы и балета. На презентации выступит директор Театра оперы и балета Андрей Шишкин, он расскажет о переменах, которые произойдут в театре в 106-м сезоне. Книгу представят ее автор журналист, писатель, театральный критик Марина Романова и директор издательства «Сократ» Андрей Мороз.

В 13:00 состоится зарыбление Исетского водохранилища (сбор в 12:15 по адресу: Среднеуральск, ул. Ленина, 2, проходная Среднеуральской ГРЭС). Энергетики выпустят в водоем около 72 тысяч мальков белого толстолобика и белого амура. В мероприятии примут участие и.о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и директор филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» Дмитрий Казарин.

В 13:40 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3а, 1 этаж, у входа в конгресс-холл) состоится пресс-подход участников XXVI заседания российско-итальянской рабочей группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса. Участие в нем, как ожидается, примут первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, директор департамента развития МСП и конкуренции Минэкономразвития РФ Максим Паршин, директор департамента интернационализации и продвижения торговли Минэкономразвития Италии Фабрицио Лучентини.

Екатеринбург. Другие новости 11.10.17

Ирбитские чиновники хотят бесплатно забрать у пенсионеров газовые сети, построенные за 12 миллионов рублей (ФОТО). / Институт геофизики УрО РАН: строительство храма-на-воде приведет к необратимым последствиям (ДОКУМЕНТ). / Свердловчанка погибла на трассе в Югре. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»