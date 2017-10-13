13 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

13.10.2017, пятница

В 09:30 в отеле «Хаятт Ридженси Екатеринбург» (ул. Бориса Ельцина, 8, бальный зал АВ) состоится конференция «Роль нового закона о теплоснабжении в модернизации инфраструктуры региона», которую проводит медиахолдинг «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив, при участии компании «Т-Плюс». Главная тема конференции – «дорожная карта» перехода к новой модели рынка тепла системы централизованного теплоснабжения Екатеринбурга.

В 09:30 в терминале А аэропорта Кольцово состоятся проводы 175 свердловчан – участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которые отправляются в Сочи.

В 09:45 в Екатеринбурге в районе Академическом (сбор на площадке у домов № 147 и 149 по ул. Краснолесья) пройдет визит представителей итальянского и российского бизнеса – участников российско-итальянской рабочей группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса. В ходе мероприятия будет подписано соглашение о привлечении инвестиций.

В 10:00 в Екатеринбурге в отеле «Московская горка» (ул. Московская 131) откроется VIII форум интернет-магазинов и онлайн-бизнеса Online Business Russia 2017. В рамках форума пройдут две конференции, выставка интернет-компаний. Представители Alibaba, Е96.ru, арабских, казахских и российских крупнейших площадок онлайн-торговли обсудят, как дальше будет развиваться этот рынок.

В 10:00 на площадке библиотеки для детей и молодежи имени В.П. Крапивина (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8) «Интерфакс-Урал» проведет пресс-конференцию, посвященную вручению Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина. Лучшие авторы детской литературы России и зарубежья встретятся на Урале: кто стал финалистом Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина? С чем эксперты связывают увеличение количества детских и подростковых писателей? О чем они пишут? На эти и другие вопросы ответят: Светлана Учайкина, министр культуры Свердловской области; Неля Жамалетдинова, директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина; Наталья Эйхвальд, представитель издательства «КомпасГид» Москва; Ольга Колпакова, член оргкомитета премии им. В. Крапивина; Дарья Крапивина, отряд «Каравелла», детское жюри премии им. В. Крапивина, внучка Владислава Крапивина; Андрей Щупов, член жюри премии им. В. Крапивина, автор книги о Владиславе Крапивине из серии «Жизнь замечательных уральцев» (2017 год).

В 10:00 в Екатеринбурге состоится пресс-тур по приемке уборочной техники и ее готовности к предстоящей зиме (сбор в ДЭУ Ленинского района, ул. Начдива Онуфриева, 45). В мероприятии примет участие заместитель председателя комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Владимир Капустин.

В 12:00 в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии (Екатеринбург, пр. Ленина, 47) состоится пресс-встреча «В своем кругу». В ходе мероприятия журналистам представят обновленную историческую сцену театра. Также в рамках пресс-встречи генеральный директор Свердловской музкомедии Михаил Сафронов, главный режиссёр театра Кирилл Стрежнев и главный дирижер Свердловской музкомедии Борис Нодельман подведут итоги гастролей в Сочи и представят планы театра на 85-й сезон.

В 12:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (улица Воеводина, 5) состоится пресс-конференция, посвященная программе Дней Эрмитажа, которые пройдут в Екатеринбурге с 13 по 20 октября. В пресс-конференции примут участие: начальник городского управления культуры Татьяна Ярошевская; главный хранитель Государственного Эрмитажа Светлана Адаксина; директор по связям с общественностью благотворительного фонда В. Потанина Юлия Грозовская; начальник сектора проектного финансирования, координатор программы «Сохраним культурное наследие вместе» Евгений Федоров; директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

В 13:00 в Екатеринбурге региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев совместно с представителями администрации Железнодорожного района Екатеринбурга и сотрудниками полиции проведут повторный рейд по нелегальным стихийным рынкам (сбор у ТЦ «7 ключей», ул. Техническая, 63).

В 15:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 16 этаж, зал заседаний) и.о. заместителя губернатора Свердловской области Сергей Швиндт проведет очередное заседание межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Участники совещания подведут промежуточные итоги выполнения муниципалитетами программных мероприятий 2017 года по благоустройству дворовых и общественно значимых территорий, а также обсудят приоритетные задачи органов местного самоуправления по разработке аналогичных программ и продолжению этой работы в будущем. Перед началом заседания, в 14:45 на вопросы журналистов ответит руководитель проекта – и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Екатеринбург. Другие новости 12.10.17

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