16 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

16.10.2017, понедельник

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная развитию рынка ипотеки в Свердловской области. Падение ставок по ипотеке на банковском рынке подстегнуло спрос на покупку жилья на Урале: продолжает ли рынок расти в отсутствие ипотеки с господдержкой? До какого минимума могут дойти ставки к концу года? Насколько востребовано рефинансирование? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Кульпин, управляющий розничным бизнесом банка ВТБ в УрФО; Татьяна Ушкова, заместитель председателя правления «Абсолют Банка»; Виктор Киселев, генеральный директор «РСГ-Академическое»; Руслан Музафаров, коммерческий директор по реализации недвижимости «Группы ЛСР» на Урале.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная предварительным результатам исследований Арктики уральскими учеными. Член-корреспондент РАН, директор Института экологии растений и животных УрО РАН Владимир Богданов, директор Института горного дела УрО РАН, доктор технических наук Сергей Корнилков, заведующий сектором регионального природопользования и геоэкологии Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Владимир Логинов и член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института физики металлов УрО РАН Виктор Сагарадзе представят результаты исследований Арктики в сфере экологии, экономики, геологии и металловедения, обсудят вопросы социально-экономического развития приполярных регионов, состояние минерально-сырьевой базы, проблемы освоения и сохранения арктических территорий, а также ответят на вопросы журналистов.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная реализации федеральной программы «Большие гастроли» и постановке Тбилисского академического русского драматического театра им. А.С. Грибоедова. Директор Тбилисского государственного русского драматического театра им. А.С. Грибоедова, президент Международного культурно-просветительского союза «Русский клуб», заслуженный деятель искусств РФ Николай Свентицкий, художественный руководитель Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. С. Грибоедова, профессор Грузинского государственного университете театра и кино им. Ш. Руставели, лауреат Государственной премии Грузии Автандил Варсимашвили, генеральный директор Свердловского академического театра драмы Алексей Бадаев и куратор гастрольной деятельности Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Надежда Афанасьева расскажут о совместных проектах Тбилисской и Свердловской драмы, о географии гастролей и фестивальных туров, об идее создания спектакля, представленного в афише гастролей.

В 15:00 в Екатеринбурге состоится экскурсия для директоров общеобразовательных учреждений, учителей и школьников на завод «Данон», который презентует готовый проект по формированию безопасного пространства (ул. Азина, 16). В мероприятии примут участие начальник управления образования Железнодорожного района города Екатеринбурга Галина Петрова, директор по коммуникациям и взаимодействию с государственными органами власти группы компаний «Данон в России» Юлия Легкая.

В 16:00 в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Екатеринбург, ул. Малышева, 46) состоится презентация нового выставочного проекта журнала «National Geographic Россия» «Дикая природа России», представляющего лучшие работы по итогам всероссийского фотоконкурса 2016 года. В качестве почетного гостя на мероприятии будет присутствовать главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук. Для посетителей выставка будет открыта с 17 октября по 12 ноября.

В 18:00 в фотографическом музее «Дом Метенкова» (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 36) команда UralMusicNight презентует спецпроект Ural Music Night Volunteer Crew. Кто такой хедлайнер? Что скрывается за бытовым и техническим райдерами? Сколько времени уходит на подготовку площадки? Как происходит пресс-подход? Оргкомитет фестиваля UralMusicNight готов ответить на эти вопросы и приглашает в школу event-волонтеров.

Екатеринбург. Другие новости 15.10.17

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