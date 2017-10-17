17 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

17.10.2017, вторник

С 09:00 до 12:00 Министерство финансов Свердловской области проведет прямую линию по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности минфина. Жители Свердловской области смогут позвонить по телефону: 8 (343) 356-18-54. На вопросы свердловчан ответит Ольга Моджиевская, начальник отдела государственной гражданской службы и кадров.

В 09:45 начнется выездное заседание постоянной комиссии Екатеринбургской гордумы по муниципальной собственности (отъезд от здания администрации города, пр. Ленина, 24а, со двора, в 09:30). Основной вопрос повестки – «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург».

В 10:00 на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2, павильон № 4) пройдет VII Горно-промышленный форум. В 10:00 состоится заседание горно-металлургического совета УрФО по вопросу развития горно-металлургического комплекса уральского региона и арктических территорий на основе диверсификации оборонных предприятий. Участвуют: начальник департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО Анна Ленская, генеральный директор НП «Горнопромышленники России» Александр Вержанский, академик РАН Леопольд Леонтьев, председатель Союза предприятий оборонно-промышленного комплекса Свердловской области Владимир Щелоков, директор НП «Союз машиностроительных предприятий Свердловской области» Андрей Бухмастов, директор ИГД УрО РАН, президент НП «Горнопромышленная ассоциация Урала», сопредседатель Горного совета УрФО Сергей Корнилков. В 12:00 состоится торжественная церемония открытия форума с участием и.о. министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина.

В 11:00 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 375) состоится заседание Совета политических партий. Участники совета обсудят итоги единого дня голосования в контексте политической повестки 2018 года. В ходе заседания состоятся включения из регионов УрФО.

В 11:00 в ООО «Ямовский» (Алапаевский район, пос. Заря, ул. Ленина, 10) состоится выездное заседание комитета Законодательного собрания Свердловской области по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 11:00 начнется пресс-тур в Лечебную исправительную колонию ЛИУ-51 (Нижний Тагил, ст. Сан-Донато). Журналистам покажут, в каких условиях проходят лечение осужденные, как функционирует кабельное ТВ колонии и создаются новости самими осужденными, познакомят с мастером-иконописцем, участвующим во всероссийском конкурсе, и с поэтом Александром Паксиваткиным, который издает свои сборники даже находясь в колонии, и многое другое.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к Чемпионату мира по карате KWU (пройдет 9-10 декабря) и презентации медалей. Заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Яков Петров, генеральный секретарь Всемирного союза киокусинкай (KWU) Сергей Суворов, главный тренер сборной России по киокусинкай карате Андрей Бура и участник чемпионата мира по киокусинкай карате Иван Тумашев расскажут о подготовке к мероприятию, о географии и количестве участников, обсудят шансы сборной России на победу, презентуют официальные медали, ответят на вопросы журналистов.

В 12:00 в селе Николо-Павловском состоится открытие мемориальной доски на доме, где родился и жил кавалер ордена Мужества Анатолий Завьялов, погибший 10 лет назад при массовых беспорядках в Кировградской ВК (Нижний Тагил, с. Николо-Павловское, ул. Юбилейная, 2).

В 13:00 пленарное заседание VII Уральского горнопромышленного форума. С докладами выступят заместитель начальника департамента по недропользованию по УрФО Николай Кокорин, и.о. ректора Уральского государственного горного университета Алексей Душин, председатель НП «Союз Золотопромышленников Урала» Александр Ястребков, директор АНО «Центр развития промышленных инноваций» Станислав Твердохлеб, руководитель проектов в энергетической отрасли АО «Корпорация развития Среднего Урала» Евгений Трутнев.

В 13:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. На заседании будут обсуждаться вопросы ведения муниципального контроля, перспективы организации в апартаментах мест временного проживания и другие.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. В повестке вопрос о состоянии плотин, мостов и путепроводов.

В 14:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству

и землепользованию. В числе прочих депутаты рассмотрят вопрос «О ходе выполнения мероприятий по благоустройству муниципального образования «город Екатеринбург» к Чемпионату мира по футболу в 2018 года».

В 15:30 в Уральском аграрном госуниверситете (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42) состоится встреча с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым. Новый глава академии обсудит с учеными УрГАУ современные задачи аграрной науки и перспективы ее развития.

В 16:00 в объединенном музее писателей Урала «Литературная жизнь Урала XIX века» (Екатеринбург, ул. Толмачева, 41) в рамках масштабного мультижанрового проекта «ЯРеволюция» состоится открытие выставки «Революция детства».

В 17:00 в Октябрьском районе Екатеринбурга откроют двор, реконструированный в рамках проекта ЕР «Городская среда» (ул. Латвийская, 14). В мероприятии примут участие секретарь СРО «Единой России», первый заместитель председателя заксобрания Виктор Шептий, координатор местных отделений партии в Екатеринбурге, депутат заксобрания Михаил Клименко, координатор партийного проекта «Городская среда», председатель комитета заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо, секретарь Октябрьского местного отделения партии Алексей Сизиков.

Екатеринбург. Другие новости 16.10.17

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