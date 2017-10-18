18 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

18.10.2017, среда

В 09:00 в отеле DoubleTree by Hilton (Екатеринбург, пр. Ленина, 9а, конференц-зал) в рамках деловой части конференции «HR-Challenge» состоится пресс-брифинг «Как новые технологии в HR изменят рынок кандидатов». В пресс-брифинге примут участие: Анна Хвостова, директор «HeadHunter Урал»; Дина Ушакова, директор «Апрайт – корпоративные решения»; Елена Хренова, ведущий специалист отдела внутренних коммуникаций ПАО КБ «УБРиР»; Наталья Десятник, консультант по управлению персоналом и научный руководитель программ для HR в ВЭШ; Екатерина Барановская, организатор социального проекта Vmeste, представитель благотворительного фонда «Возможно всё» в Урало-Сибирском регионе. Спикеры рассмотрят последние тенденции рынка труда, расскажут о новых технологиях рекрутинга и работы с персоналом (чат-боты, робот-рекрутер, электронные трудовые книжки, геймификация, поиск в социальных сетях), а также о том, зачем на рабочих местах нужны люди с ограниченными возможностями.

В 09:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению и постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. В повестке один вопрос – «Об итогах организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков муниципального образования «город Екатеринбург» в летний период 2017 года».

В 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области. Основным вопросом станет доклад вице-губернатора Павла Крекова о состоянии системы образования в Свердловской области в 2016 году. Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева расскажет о реализации государственной политики в системе общего образования муниципалитета. Председатель Ассоциации учреждений по содействию в развитии начального и среднего профессионального образования Свердловской области Андрей Козлов представит доклад об основных направлениях развития системы среднего профессионального образования в регионе. Члены областного кабинета министров рассмотрят также ряд проектов постановлений в сферах образования, здравоохранения, строительства, экономики и других. После окончания заседания в 11:00 в пресс-холле на 2 этаже состоится брифинг Павла Крекова и Екатерины Сибирцевой.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) начнется заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Будет рассмотрен вопрос «О подготовке к конкурсу по отбору страны, принимающей выставку «Экспо-2025». В 12:00 комиссия отправится на выездную часть заседания в ТЮЗ, где депутаты обсудят деятельность театра.

В 13:00 в поселке Верхнее Дуброво состоится торжественное открытие автомобильного моста через железнодорожные пути. Ожидается, что в церемонии открытия примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, помощник президента России Игорь Левитин, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Автобус для журналистов отправится от резиденции губернатора (ул. Горького 21/23) в 11:30.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению. В повестке один вопрос – «О ситуации с острыми и смертельными отравлениями наркотическими и психотропными веществами на территории муниципального образования «город Екатеринбург».

В 15:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. Депутаты рассмотрят вопросы профилактики терроризма и экстремизма и обсудят работу МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба».

Екатеринбург. Другие новости 17.10.17

Возвращение градостроительных полномочий Екатеринбургу грозит коллапсом в строительной отрасли. / Полиция, Росгвардия и ликвидаторы аварий открещиваются от памятников-надгробий в ЦПКиО. / УрФУ: минирования главного корпуса и общежитий оказались ложными. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»