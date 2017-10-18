Дополнение к анонсам

В 19:00 в Екатеринбурге на площадке джаз-клуба EverJazz (ул. Тургенева, 22) состоится заседание дискуссионного клуба «Умная среда». Тема мероприятия – классовая борьба. Спикеры: Андрей Коряковцев, доцент УрГПУ, член Союза российских писателей; Максим Кассандров, начальник пресс-службы Уральского банка Сбербанка; Вячеслав Вегнер, депутат в законодательное собрание Свердловской области; Максим Петлин, член федерального бюро партии «Яблоко», Дмитрий Безуглов, куратор международного симпозиума Уральской индустриальной биеннале современного искусства, Эдуард Филин, практикующий философ, выпускник философского факультета УрГУ. Приглашённый модератор – политолог Константин Киселев.

Екатеринбург. Другие новости 18.10.17

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