19 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

19.10.2017, четверг

В 08:30 в Екатеринбурге в БЦ «Президент» (ул. Бориса Ельцина, 1а) состоится открытие XIII Всероссийской научно-практической конференции «Муниципальные информационные системы». В мероприятии примет участие глава администрации города Александр Якоб. Конференция посвящена распространению передового опыта по разработке и продвижению инновационных программ и проектов информатизации в различных отраслях деятельности муниципальных образований. В конференции традиционно принимают участие представители органов местного самоуправления и государственной власти, государственных и муниципальных учреждений и предприятий, компаний сферы информационных и коммуникационных технологий из более чем 60 городов РФ.

В 10:00 и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов вместе с представителями администрации Екатеринбурга проверит ход работ на объектах благоустройства города, вошедших в программные мероприятия 2017 года по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». Инспекция стартует по адресу: ул. Агрономическая, 34.

В 10:00 в ЦК «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) состоится торжественное заседание, посвященное 30-летию Уральского отделения Российской академии наук и 85-летию академической науки Урала. Ожидается, что участие в мероприятии примут полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских, председатель УрО РАН, вице-президент РАН, академик Валерий Чарушин, первый заместитель губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов, а также представители УрО РАН, законодательного собрания региона, администрации Екатеринбурга, госкорпораций «Роскосмос» и «Росатом», ФАНО России.

В 10:00 в Уставном суде Свердловской области (Екатеринбург, ул. Пушкина, 19, зал заседаний) состоится оглашение решения по делу о соответствии Уставу Свердловской области статьи 5 Закона Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» в связи с запросами граждан Э.А. Трофимова и Н.И. Перкова.

В 10:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам финансовой грамотности, квалификации инвесторов в рамках программы регионального конкурса финансовой журналистики «Рублевая зона». В пресс-конференции примут участие заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена Ненахова, председатель экспертного совета по финансовой грамотности при Банке России (бывшая ФСФР), председатель наблюдательного совета группы компаний «АЛОР» Анатолий Гавриленко, генеральный директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа», управляющий директор по развитию организованных рынков ассоциации «НП РТС» Евгений Сердюков, председатель оргкомитета регионального конкурса финансовой журналистики «Рублевая зона», советник по развитию рынка «Форекс» ООО «Телетрейд групп» Дмитрий Дригайло.

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 601) состоится заседание координационного совета по выездному туризму. В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин. Тема – «Итоги летнего туристического сезона – 2017 и планы на зимний сезон 2017-2018 гг.».

В 15:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание комиссии по развитию логистики и транспортной инфраструктуры. В повестке два вопроса: об итогах работ по ремонту объектов улично-дорожной сети; о развитии сети велодорожек при ремонте объектов улично-дорожной сети.

В 16:00 в Екатеринбурге в кафе «Школьные годы» (ул. Волгоградская, 47) состоится городское празднование Международного дня повара. В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов. В программе: торжественная часть с вручением благодарственных писем заслуженным работникам предприятий общественного питания, ведущим шеф-поварам и кондитерам Екатеринбурга.

В 16:00 на фабрике проектов «Весна» (Екатеринбург, ул. Малышева, 51, БЦ «Высоцкий», 21 этаж) пройдет «краш-тест» молодежных и студенческих проектов. Все желающие смогут презентовать собственные идеи перед экспертами в области проектного управления и стратегического планирования, специалистами в области медиа и потенциальными партнерами.

Екатеринбург. Другие новости 18.10.17

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