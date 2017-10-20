20 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

20.10.2017, пятница

В 09:00 на Областной станции переливания крови (Екатеринбург, ул. П. Тольятти, 8) Свердловская региональная общественная организация «Молодёжь Урала» проведет донорскую акцию «День добра» в которой примут участие студенты РГППУ и УГГУ и других вузов.

В 10:00 до 18: 00 в Екатеринбурге (пр. Ленина, 13) пройдет конференция по «мягкой силе». Эксперты из России, Казахстана, Киргизии, Чехии, Швеции, Мексики и других стран представят свое видение присутствия китайской мягкой силы в Центральной Азии, опыт стран Ближнего Востока и стран Латинской Америки в формировании своего образа на международной арене, а также различные аспекты применения «мягкой силы» России в разных регионах мира. Одним из ключевых станет доклад исполнительного директора НКП «Урал-Евразия» Константина Погорельского на тему народной дипломатии России в странах Центральной Азии. По мнению специалиста, одной из сильных сторон внешней политики России в регионе является упор на гуманитарное сотрудничество и поддержку русского языка, который, при всех сложностях современного периода, остается основным каналом приобщения постсоветских республик к мировым научно-культурным достижениям.

В 10:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам финансовой грамотности, квалификации инвесторов в рамках программы регионального конкурса финансовой журналистики «Рублевая зона». В пресс-конференции примут участие заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена Ненахова, председатель экспертного совета по финансовой грамотности при Банке России (бывшая ФСФР), председатель наблюдательного совета группы компаний «АЛОР» Анатолий Гавриленко, генеральный директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа», управляющий директор по развитию организованных рынков Ассоциации «НП РТС» Евгений Сердюков, председатель оргкомитета регионального конкурса финансовой журналистики «Рублевая зона», советник по развитию рынка «Форекс» ООО «Телетрейд групп» Дмитрий Дригайло. Участники расскажут о мерах по повышению финансовой грамотности населения, о квалификации инвесторов в зависимости от опыта и капитала, обсудят вопросы эффективного обучения потенциальных клиентов финансовых компаний, вопросы улучшения качества журналистских материалов об экономике и финансах, а также сообщат о проведении конкурса для СМИ «Рублёвая зона».

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, приуроченная к празднованию Дня таможенника в России – 25 октября. Исполняющий обязанности начальника Уральского таможенного управления Максим Чмора предоставит информацию о внешнеторговом обороте и статистику по основным показателям деятельности управления за 9 месяцев текущего года, расскажет об объеме и наиболее крупных фактах ввоза контрафакта и контрабанды на Урал, поделится планами по модернизации органов таможенной службы в рамках «Стратегии развития таможенной службы РФ до 2020 года», а также расскажет о развитии новых информационных технологий и вступлении в действие нового Таможенного кодекса. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза вступит в силу 1 января 2018 года.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению предварительных итогов работы дорожной полиции Свердловской области. Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Юрий Демин сообщит общую статистику правонарушений и аварийности на дорогах Свердловской области, изменения в правилах дорожного движения, поделится информацией о нововведениях в работе сотрудников ДПС, о контроле за ремонтом дорог в регионе, а также подведет итоги работы мотовзвода летом 2017 года.

В 12:30 в Екатеринбурге на Макаровском мосту (со стороны ул. Ельцина) состоится брифинг с участием главы администрации города Александра Якоба по теме реконструкции Макаровского моста.

В 18:30 в Екатеринбурге в Доме книги (ул. Антона Валека, 12) состоится презентация книги пранкеров Лексуса и Вована «По ком звонит телефон».

Екатеринбург. Другие новости 19.10.17

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