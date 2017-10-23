23 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

23.10.2017, понедельник

В 10:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная готовности электроэнергетической отрасли Свердловской области и Урала к прохождению пиковых нагрузок. Как энергосистемы Урала и жилищно-коммунальное хозяйство региона готовы к зиме и прохождению пиковых нагрузок: как прошло начало отопительного сезона для энергетиков? Какова готовность к внештатным ситуациям? На эти и другие вопросы ответят: Игорь Чикризов, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области; Дмитрий Буданов, генеральный директор «Облкоммунэнерго»; Владимир Павлов, генеральный директор Филиала «СО ЕЭС» ОДУ Урала; Олег Мошинский, заместитель генерального директора «МРСК Урала» – директор филиала «Свердловэнерго», управляющий директор ЕЭСК; Андрей Мельников, заместитель генерального директора – главный инженер «МЭС Урала»; Андрей Шмельков, заместитель директора Свердловского филиала группы «Т Плюс».

В 10:00 на площадке Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8) пройдут соревнования на кубок организационно-методического центра социальной помощи по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста.

В 10:30 в Екатеринбурге на площадке БЦ «Президент» (ул. Бориса Ельцина, 1) начнется международный форум «Культура как предприятие», устраиваемый̆ в рамках IV Уральской индустриальной биеннале современного искусства при поддержке фонда В. Потанина. В нем примут участие экономисты, специалисты по городскому планированию, руководители музеев и центров современного искусства, руководители отделов социальной ответственности крупных компаний; география участия охватывает Ярославль, Уфу, Самару, Казань, Эдинбург, Лодзь, Вену, Лондон и Екатеринбург.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета заксобрания по бюджету, налогам и финансам. Депутаты рассмотрят в первом чтении проект корректировки областного бюджета на 2017 год.

В 14:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина 3а) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная открытию выставки фотографий Ефима (Евгения) Халдея. Управляющая творческим наследием отца Ефима Халдея Анна Халдей, адвокат семьи Халдей, выпускник Корнелльского университета Даниел Ротштейн, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного права УрГЮУ Данил Сергеев, адвокат, партнер адвокатского бюро «Пучков и Партнеры» Константин Фарберов и руководитель отдела выставочной деятельности Ельцин-центра Илья Шипиловских расскажут о многолетней борьбе в судах США за возвращение бесценных фотоматериалов Евгения Халдея, увезенных в Америку 20 лет назад, об основных экспонатах выставки, поделятся информацией о законодательстве, защищающем права художников, и о процессуальных механизмах, которые помогли вернуть фотоматериалы Евгения Халдея на родину. Выставка будет открыта для посетителей с 23 октября до 26 ноября 2017 года.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета заксобрания по законодательству и общественной безопасности. Депутаты рассмотрят изменения в областной закон о противодействии коррупции и вопрос о безвозмездной передаче городу Екатеринбургу объекта государственной собственности.

В 15:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) пройдет открытие V Городской межведомственной конференции «Научно-методологические основы здоровья детей и молодежи. Тактика формирования антиалкогольной среды в городе Екатеринбурге». В торжественном открытии примет участие заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев. С 15:00 до 16:30 пройдет круглый стол организаторов муниципальной системы профилактики зависимостей «Формирование антиалкогольной среды в городе Екатеринбурге: актуальные вопросы и первоочередные задачи». Конференция завершится 7 ноября.

Екатеринбург. Другие новости 22.10.17

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