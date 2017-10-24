24 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

24.10.2017, вторник

В 10:00 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 375) полпред Игорь Холманских проводит окружное совещание «Об организации взаимодействия с НКО, осуществляющими комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства».

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. В числе прочих депутаты рассмотрят вопрос о подготовке к ЧМ-2018.

В 10:30 в Екатеринбурге на площадке отеля «Хаятт» (ул. Ельцина, 8) начнется презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала Республики Чили. В 12:00 в зале «Изумруд» состоится пресс-подход чрезвычайного и полномочного посла Чили в РФ Родриго Ньето Матураны.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная контролю поставок продуктов питания на территорию региона. Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Светлана Терехова, начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Уральского таможенного управления Михаил Пономарев, заместитель начальника Екатеринбургской таможни Владимир Зябко, начальник отдела надзора по гигиене питания и защиты прав потребителей на потребительском рынке продуктов питания Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Шелунцова сообщат о результатах проведенных проверок по выявлению запрещенных товаров на территории Свердловской области, о мерах в отношении «санкционной» плодоовощной и мясной продукции, а также озвучат результаты лабораторных исследований качества и безопасности ввозимых продуктов питания и основные нарушения, выявляемые при проведении надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих продукты питания.

В 12:00 в ОКБ №1 (Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185) состоится встреча с бельгийским профессором, одним из ведущих мировых специалистов коронарного шунтирования на работающем сердце Полем Сержантом. Врач в присутствии кардиохуриругов со всего УрФО проведет показательную операцию на сердце, прокомментирует все этапы хирургического вмешательства, обратит внимание коллег на особые приемы работы.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная поставленному рекорду и планам дальнейших путешествий Андрея Меньшикова. Экипаж Меньшикова и его коллеги Александра Еликова (г. Новый Уренгой) стал первым, кто добрался на серийном легковом автомобиле до самой северной материковой точки континента Евразия – мыса Челюскин. Экспедиция длилась 48 дней. За это время путешественники преодолели маршрут длиной 16 тысяч километров, пересекли 6 часовых поясов и прошли вдоль всего моря Лаптевых. Путешественник-рекордсмен Андрей Меньшиков, совершающий одиночную автомобильную экспедицию вдоль границ России, расскажет о целях и планах дальнейших путешествий, о предстоящей спортивно-технической экспедиции и уже покоренных точках страны, поделится опытом, как добраться до самой северной материковой точки континента Евразия – мыса Челюскин и попасть в «Книгу рекордов России» и «Книгу рекордов Гиннеса». В течение полугода в рамках спортивно-технической экспедиции путешественник планирует пройти по территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Свердловской и Челябинской областей, вдоль южной границы России с Казахстаном, Монголией, Китаем, чтобы добраться до Дальнего Востока, после чего перебраться по льду через Татарский пролив и выйти на остров Сахалин, затем вернуться на материк, пройти Якутию с юга на север и вдоль берега Ледовитого океана вернуться на Ямал и финишировать в поселке Пурпе.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды. В повестке – изменения в закон об особенностях регулирования земельных отношений

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма. В повестке заседания – предложения по формированию контрольных мероприятий Счетной палаты Свердловской области на 2018 год.

В 18:00 в Екатеринбурге в Галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) впервые состоится Old Fashioned Cup, состязание барменов, в котором примут участие Евгений Кексин, Владимир Глухов, Алексей Дидык, Дмитрий Широких, Евгений Иткин, Евгений Молчанов, Иван Медведевских, Руслан Якупов, Александр Синицын, Юрий Чернышев, Евгений Харламов и многие другие. На мероприятии будет присутствовать заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

Екатеринбург. Другие новости 23.10.17

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