25 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

25.10.2017, среда

В 10:00 в Верхней Пышме начнется пресс-тур на предприятие по производству мебели, которое получило господдержку на развитие (ул. Парковая, 2а), организованный Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (сбор в 09:20 по адресу: ул. Восточная, 7д, 1 этаж). В ходе пресс-тура можно будет увидеть текущее производство – разнообразные циклы по производству мебели, посмотреть новую площадку, где будет базироваться расширенное предприятие.

В 11:00 в офисе банка ВТБ24 (Екатеринбург, пр. Ленина, 27, 2 этаж, конференц-зал) состоится пресс-конференция заместителя директора департамента маркетинга ВТБ24 Дмитрия Лепетикова «Прогноз развития банковского ретейла в России». Мероприятие пройдет в формате видеоконференции, в ней примут участие представители СМИ Екатеринбурга (главная площадка), Тюмени, Челябинска, Кургана и Перми. В 11:45 начнется пресс-брифинг управляющего розничным бизнесом банка ВТБ в УрФО Сергея Кульпина, он представит итоги развития банка в III квартале 2017 года.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике. Депутаты рассмотрят законопроекты «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2018 год», «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством».

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 15:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится первое заседание депутатской рабочей группы по проблеме освещения дворов. Возглавляет комиссию депутат Дмитрий Сергин. Также в состав комиссии вошли депутаты Григорий Вихарев, Николай Смирнягин, Александр Найданов. Планируется, что вопрос передачи фонарных столбов на баланс жителей города депутаты обсудят совместно с заместителем главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгением Архиповым и замглавы администрации города по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко.

В 16:00 в аэропорту Кольцово состоится торжественная встреча свердловчан, принимавших участие в Чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017 в составе национальной сборной России, которая заняла первое место в общекомандном зачете.

Екатеринбург. Другие новости 24.10.17

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