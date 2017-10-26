26 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

26.10.2017, четверг

В 09:00 в Екатеринбурге на Областной станции переливания крови (Екатеринбург, П. Тольятти, 8) в рамках всероссийской акции «Автомотодонор» байкеры и автомобилисты сдадут кровь для пострадавших в ДТП. Акция приурочена к Дню автомобилиста, который будет отмечаться 29 октября.

В 09:30 в Екатеринбурге начнется обход, посвященный итогам ремонта проспекта Ленина в сторону ул. Московской (сбор у центрального входа в здание администрации города, пр. Ленина, 24а). В мероприятии примут участие заместитель главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов, председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова, представитель Общероссийского народного фронта Артем Ланцев.

В 09:30 в городском суде Красноуральска (ул. Железнодорожная, 15) состоится очередное заседание по делу владелицы химического завода Ларисы Губайдуллиной. Ее обвиняют в ч. 1 ст. 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека».

В 10:00 в технопарке «Университетский» (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5) состоится совещание по вопросу расширения сотрудничества промышленных предприятий Свердловской области с группой «Интер РАО». В 09:45 состоится пресс-подход и.о. министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина и руководителя направления технического развития департамента технической политики блока производственной деятельности ПАО «Интер РАО» Антона Веренина.

В 10:00 в администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 1, зал № 339) состоится финал Международного конкурса проектов студентов, аспирантов и молодых ученых в области городского развития и совершенствования качества городской среды и качества жизни горожан. В мероприятии примет участие первый замглавы администрации города Алексей Кожемяко.

В 10:00 в Асбесте состоится заседание городской думы (ул. Уральская, 73), на котором выступят представители Национальной сурьмяной компании по вопросу строительства сурьмяного завода в Асбестовском городском округе.

В 10:30 в МБУ «Центральная диспетчерская служба» (ул. 8 Марта, 8б, к. 306) состоится брифинг с участием заместителя главы администрации Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимира Гейко по предварительным итогам горячей линии по вопросам пуска тепла в Екатеринбурге. Горячая линия пройдет с 09:30 до 11:00.

С 10:30 до 13:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 601) состоится заседание архитектурно-градостроительного совета города. В повестке дня два вопроса. Первый – рассмотрение эскизного проекта объекта «Строительство банного комплекса, расположенного в квартале улиц Куйбышева – Розы Люксембург – Народной Воли». Второй – награждение победителей и партнеров конкурса на разработку концепции развития набережной Верх-Исетского пруда – реки Исети в границах Малого Конного полуострова – улица Папанина, включая территории исторической части Верх-Исетского металлургического завода, площади Субботников. По окончании заседания в фойе первого этажа мэрии откроется выставка работ участников открытого конкурса на разработку концепции развития набережной Верх-Исетского пруда.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам. Будут обсуждаться изменения в бюджет региона на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

В 11:00 в Ельцин-центре (ул. Ельцина, 3, арт-галерея) состоится пресс-конференция, посвященная старту проекта «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». Посетителям выставки представят живопись и графику из собраний Государственной Третьяковской галереи, Института русского реалистического искусства, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Пермской государственной художественной галереи и Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Гостями пресс-конференции станут арт-директор Института русского реалистического искусства Надежда Степанова, хранитель фонда живописи Государственной Третьяковской галереи Ольга Полянская, руководитель отдела выставочной деятельности Ельцин-центра Илья Шипиловских, генеральный директор СПАО «Ингосстрах» Михаил Волков. В 12:00 состоится экскурсия по экспозиции.

В 11:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная итогам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, прошедшего в Сочи с14 по 22 октября. Об итогах фестиваля, дискуссионных площадках, выставке Свердловской области, теме добровольчества в рамках всемирной встречи расскажут участники фестиваля, и.о. директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, специалист по работе с молодёжью «Дом Молодежи» Мария Праведникова, исполнительный директор Ресурсного центра добровольчества Свердловской области «Сила Урала» Владислав Овчинников.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Депутаты обсудят вопросы поддержки обманутых дольщиков.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления. Депутаты рассмотрят вопрос «Об особенностях государственной гражданской службы в Свердловской области» и другие.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная Уральской ночи музыки – 2018. Организаторы «Уральской ночи музыки» определились с форматом и сроками фестиваля в год проведения Чемпионата мира по футболу в России: в какие даты состоится фестиваль? Как спортивная тематика отразится в программе «Ночи музыки»? Какие музыканты приедут в Екатеринбург? На эти и другие вопросы ответят: Евгений Горенбург, директор фестиваля «Уральская ночь музыки»; Владимир Мантуров, первый заместитель министра культуры Свердловской области; Лариса Вакарь, главный специалист управления культуры администрации Екатеринбурга; Илья Марков, исполнительный директор городских праздничных мероприятий, директор центра культуры «Урал» в Екатеринбурге.

В 14:30 в УГМУ (Екатеринбург, ул. Репина, 3, 3 этаж, большая аудитория) состоится встреча с ректором Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, академиком РАН Петром Глыбочко. Во встрече примут участие министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов и и.о. ректора медуниверситета Ольга Ковтун. Речь пойдет о развитии медицинского образования в России. Ректору первого меда представят проект медицинского кластера в районе «Академический»

В 14:30 Главное управление МЧС России по Свердловской области проведет пожарно-тактические учения в здании торгово-складского комплекса Сима-ленд «Терминал Чкаловский» (Екатеринбург, ул. Черняховского, 86). В ходе учений будут отработаны совместные действия по ликвидации условного пожара подразделений МЧС и персонала объекта.

В 15:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится подведение итогов и награждение участников, судей и организаторов II Открытого чемпионата города Екатеринбурга по банному мастерству «Парильщик года – 2017». В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

В 16:00 в Октябрьском районе Екатеринбурга откроют двор, реконструированный в рамках проекта «Городская среда» (ул. Главная, 8). В мероприятии примут участие координатор местных отделений «Единой России» в Екатеринбурге, депутат заксобрания Михаил Клименко, секретарь Октябрьского местного отделения партии Алексей Сизиков, представители министерства ЖКХ Свердловской области и администрации района.

В 18:00 в Доме кино (Екатеринбург, ул. Луначарского, 137) начнутся мероприятия, приуроченные к церемонии открытия Фестиваля японского кино. Запланировано проведение мастер-классов, непосредственно церемония открытия начнется в 19:00. Планируется, что участие в мероприятии примет советник Посольства Японии в России г-н Масакацу Муротани и представители правительства Свердловской области. Фильмом открытия станет картина «Сказка о самурайской кухне. История настоящей любви». В целом программа фестиваля представляет собой подборку японских фильмов разных жанров (исторический, семейный, детский, драма, комедия), произведенных в Японии и участвовавших в показах на различных международных кинофестивалях. Фильмы будут показываться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Екатеринбург. Другие новости 25.10.17

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